Savona. Come annunciato dalle previsioni meteo, nelle scorse ore la “Dama bianca” ha fatto la sua comparsa e la neve ha ricoperto molte località dell’entroterra savonese e non solo.

Al momento la situazione pare essere sotto controllo, con “spolverate” ad ora molto più contenute di quanto non si temesse inizialmente.

Per la giornata di oggi sarà in vigore l’allerta neve, che sarà gialla fino alle 21 di sabato 8 febbraio sui comuni interni di A e B; sulle zone D ed E sarà arancione fino alle 15 poi gialla fino a mezzanotte.

La zona A comprende la costa da Ventimiglia fino a Noli, l’intera provincia di Imperia, la valle del Centa; la zona B comprende la costa da Spotorno a Camogli comprese, Val Polcevera e Alta Val Bisagno; la zona C comprende la costa da Portofino fino al confine con la Toscana, tutta la provincia della Spezia, Val Fontanabuona e Valle Sturla; la zona D corrisponde a Valle Stura ed entroterra savonese fino alla Val Bormida; la zona E Valle Scrivia, Val d’Aveto e Val Trebbia.

Come previsto dall’allerta meteo per neve diramata da Arpal, lievi precipitazioni hanno interessato i comuni interni del centro-ponente ligure già dalle prime ore di oggi. Le nevicate più consistenti dalla Valle Scrivia alla parte orientale della Val Bormida, passando per i comuni della Valle Stura. Attualmente, si registrano accumuli di 20-25 cm sopra i 600-700 metri e 5-8 cm a quote inferiori.

Le temperature minime registrate sono di -4.1°C a Poggio Fearza (Imperia) e -3.9°C sul Monte Settepani (Savona). Sulla costa, invece, si segnalano piogge con temperature intorno ai 4°C a Genova e fino a 9°C a Imperia.

Nell’entroterra e in Valbormida arriva la neve

Giusvalla nella foto del Centro Limet

L’allerta neve è attualmente gialla sui comuni interni delle zone marittime di centro-ponente, arancione nelle zone D (Valle Stura ed entroterra savonese fino alla Val Bormida) ed E (Valle Scrivia, Val d’Aveto e Val Trebbia), e verrà aggiornata a fine mattinata.

​Le autostrade coinvolte dalle nevicate sono la A7 e la A26, anche se nelle prossime ore i fiocchi dovrebbero estendersi alla A6.​​ Si raccomanda massima prudenza negli spostamenti.