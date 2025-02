Pregiudicati e disturbo della quiete pubblica, chiuso per 5 giorni locale a Sassello

E’ stato notificato e portato ad esecuzione da parte dei carabinieri di Sassello il decreto firmato dal Questore di Savona, ai sensi all’art. 100 TULPS, nei confronti di un locale situato nella località della Valle dell’Erro. Il provvedimento ha disposto una sospensione della licenza relativa all’attività di somministrazione di alimenti e bevande per cinque giorni, con decorrenza immediata, a tutela della sicurezza e dell’ordine pubblico.

La misura è stata adottata a seguito degli accertamenti svolti dai militari, che hanno evidenziato svariate situazioni di criticità legate all’aspetto gestionale, oltre che alla riscontrata presenza di soggetti pregiudicati.

In più occasioni si sono verificati episodi di disturbo alla quiete pubblica per la consistente affluenza di clientela e il notevole consumo di alcolici da parte degli stessi frequentatoti che, assembrandosi e stazionando fuori dal locale, hanno interessato anche la strada pubblica creando pericolo alla viabilità.

Il provvedimento del Questore di Savona ha finalità preventiva prescindendo da eventuali responsabilità del gestore del locale.

Prosegue, quindi, l’azione delle Forze dell’Ordine che, come in questo caso, intervengono in stretta sinergia nel comune obiettivo della tutela della sicurezza dei cittadini e di tutti quegli esercenti – la maggior parte – che operano in adesione alle regole del settore.