Porto Vado, la Capitaneria dispone ispezioni mensili del fondale dopo il presunto attentato alla nave “Seajewel”

Vado Ligure. La Capitaneria di Porto di Savona ha disposto un’ispezione straordinaria dei fondali marini presso il Terminal APM di Vado Ligure, in seguito al presunto attentato avvenuto due settimane fa ai danni della nave “Seajewel”, ormeggiata nelle acque davanti al porto di Savona/Vado. L’ispezione sarà effettuata dalla società specializzata Ilmasub e si svolgerà dalle ore 8 fino al tramonto del 3 marzo.

L’ordinanza, firmata dal comandante del porto di Savona Matteo Lo Presti, è stata emessa per garantire la sicurezza della navigazione e la tutela della vita umana in mare durante le operazioni di ispezione, che potrebbero portare alla luce elementi utili alle indagini sull’attentato.

L’ispezione sarà condotta da personale subacqueo specializzato e si concentrerà sul fondale prospiciente la banchina Sud del Terminal APM Vado Gateway. Le operazioni saranno effettuate in assenza di navi all’ormeggio e saranno utilizzati due mezzi nautici: la “M/B PAN” e il “R/re ETERNO”. Entrambe le unità saranno considerate “nave con difficoltà di manovra” durante l’esecuzione delle operazioni.

Oltre all’ispezione straordinaria, la Capitaneria di Porto ha disposto una serie di ispezioni mensili, a partire dal 1 marzo e fino a cessata esigenza. Queste ispezioni riguarderanno le linee sottomarine, le catenarie/cavi di sicurezza, le boe di ormeggio e altre manutenzioni varie nel campo boe Sarpom. Anche in questo caso, le operazioni saranno condotte dalla Ilmasub con gli stessi mezzi nautici e le stesse modalità operative dell’ispezione straordinaria.

Entrambe le ordinanze stabiliscono che tutte le unità in transito nelle vicinanze delle aree di ispezione devono prestare la massima attenzione, procedere a lento moto e mantenere una distanza di sicurezza dai mezzi impiegati nelle operazioni. È inoltre necessario prestare attenzione ai segnali sonori e visivi delle unità e adottare tutte le misure necessarie per prevenire situazioni di pericolo.

Le ordinanze prevedono alcune deroghe per le unità della Guardia Costiera, delle forze di polizia, dei Vigili del Fuoco e per le unità adibite a un pubblico servizio in situazioni di emergenza.