Porto di Savona/Vado, il Pd: “Infrastrutture adeguate per il futuro della provincia”

Savona. Il Partito Democratico di Savona richiama l’attenzione sulla “necessità di investimenti infrastrutturali strategici per garantire uno sviluppo sostenibile del porto di Savona-Vado. L’andamento positivo dei traffici marittimi e la prospettiva di una crescita costante delle merci impongono scelte politiche lungimiranti per evitare il rischio di congestione e inefficienza logistica”.

Simone Anselmo e Andrea Ferrari della segreteria ritengono “fondamentale potenziare il collegamento ferroviario Savona-Alessandria, asse nevralgico per il trasporto delle merci verso il nord Italia e l’Europa. Attualmente, la rete ferroviaria presenta limiti strutturali che ostacolano una piena valorizzazione dello scalo portuale, aumentando la dipendenza dal trasporto su gomma, con conseguenti impatti negativi su traffico e ambiente. Vogliamo ricordare che nell’accordo di programma per la piattaforma di Vado è previsto che il 50 % dei traffici devono essere movimentati via ferro ed è noto che questi traffici possano essere sostenuti totalmente dalla linea costiera Savona-Genova che è già oggi molto intasata di merci e passeggeri”.

“Chiediamo che le istituzioni, a tutti i livelli, pongano la questione infrastrutturale del nostro territorio tra le priorità, accelerando gli iter progettuali e garantendo risorse adeguate per l’ammodernamento e il potenziamento della linea ferroviaria. Un’infrastruttura efficiente e sostenibile è essenziale non solo per la competitività del nostro porto, ma anche per la crescita economica e occupazionale della provincia di Savona. I costi sono più che raggiungibili per completare il progetto. L’importanza di questo progetto è stata sottolineata anche dalla Filt Cgil che ha evidenziato oltre all’importanza strategica anche particolarità tecniche”.

“Il nostro consigliere regionale Roberto Arboscello ha già presentato un ordine del giorno in cui si chiede che il presidente della giunta e l’assessore competente ad attivarsi per la costituzione di un tavolo con tutti i soggetti interessati allo scopo di promuovere un adeguamento infrastrutturale della linea Savona-Alessandria alle esigenze dei traffici portuali. Il PD di Savona continuerà a lavorare affinché questi temi vengano affrontati con urgenza e concretezza, nell’interesse della comunità e dello sviluppo del nostro territorio. Siamo aperti a qualsiasi iniziativa per parlare di questa tematica con forze sindacali, industriali, civili o politiche”.