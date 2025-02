Porti di Savona e Vado, traffico in costante aumento: nel 2024 oltre 16 milioni di tonnellate

Savona. Anche nel 2024 si conferma il trend di crescita per i porti di Savona e Vado Ligure. L’anno scorso le tonnellate complessive sono state oltre 16 milioni (16.318.342), oltre una tonnellata in più rispetto al 2023 e 3 del 2017.

I numeri sono stati presentati dal direttore di Unione Industriali Savona, Alessandro Berta, ieri in porto durante un incontro tra il vescovo e gli operatori portuali.

In crescita (ogni anno) anche il traffico containerizzato con 3.803.226 tonnellatte contro le 164.074 del 2017. Leggermente in calo il traffico delle rinfuse (100mila tonnellate in meno rispetto al 2017 e 1,2 milioni rispetto al 2017).

Il sistema di Savona-Vado nel Sistema PortsOfGenoa incide per il 25,30% (percentuale in crescita rispetto ai due precedenti anni).

“I porti e le infrastrutture di Savona e Genova sono essenziali perché passa tutta la merce che serve arriva all’Italia del nord per poter produrre – evidenzia Berta -. Se non ci fosse il porto di Savona avremmo anche difficoltà a lanciare il sale sulle autostrade quando nevica”.

Il porto è stato fondamentale per la ripresa di Vado: “Con la parziale chiusura di Tirreno Power nel 2013 si sono persi 800 occupati, poi riassorbiti completamente nel 2022 con le nuove attività portuali”.