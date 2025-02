Pontinvrea a sostegno dell’oncologia pediatrica con la Fondazione Veronesi

L’amministrazione comunale di Pontinvrea sostiene l’iniziativa della farmacia locale che partecipa al progetto “Il futuro è dei bambini”, della Fondazione Veronesi.

Dal 15 febbraio al 25 marzo è possibile donare 3 euro in cambio di un simbolico braccialetto a sostegno della ricerca sulle malattie oncologiche che ancora con troppa incidenza affliggono bambini e ragazzi.

Il sindaco Matteo Camiciottoli invita i cittadini a partecipare numerosi, recandosi presso la farmacia di Pontinvrea: “Un piccolo gesto per un grande obiettivo”.

L’INIZIATIVA – Dal 15 febbraio, data in cui si celebra la Giornata mondiale contro il cancro infantile, al 15 marzo 2025 si svolge la quarta edizione della campagna di raccolta fondi “Il Futuro è dei bambini” promossa da Federfarma nelle farmacie per sostenere Fondazione Umberto Veronesi Ets nel campo dell’oncologia pediatrica e sensibilizzare i cittadini sull’importanza della ricerca scientifica. Nelle farmacie aderenti all’iniziativa, elencate sul sito di Fondazione Veronesi e riconoscibili dalla locandina della campagna, i cittadini potranno versare un importo minimo di 3 euro nel box salvadanaio posto sul banco della farmacia e ricevere un braccialetto in tessuto color oro sul quale è impresso il claim della campagna Il futuro è dei bambini.

il ricavato della raccolta sarà destinato al finanziamento della piattaforma di ricerca e cura Palm Research Project, una rete internazionale di istituti specializzati in campo onco-ematologico coordinata dall’ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma, per lo studio e alla cura della leucemia mieloide acuta (Lma), un tumore del sangue molto aggressivo che in Italia colpisce circa 70 bambini ogni anno.