Ponti primaverili e presenze turistiche, Piccardo (Upasv): “A fine stagione speriamo di registrare un +10% di presenze”

Savona. Sono “come sempre molto, molto ottimisti” gli albergatori della provincia di Savona in vista dell’anno turistico che sta per cominciare.

Anche se quest’anno la Pasqua sarà “alta” e cioè cadrà nella seconda metà del mese di aprile (in particolare il giorno 20 aprile) le aspettative per i ponti primaverili sono piuttosto buone: “Il fatto che Pasqua sia così avanti magari ha penalizzato l’inverno e penalizzerà il mese di marzo – nota la presidente di Upa Stefania Piccardo ai microfoni di IVG.it a margine dell’assemblea annuale dell’associazione in corso oggi a Pietra Ligure – ma avere il 25 Aprile e il Primo Maggio a distanza così ravvicinata ci porterà un periodo molto intenso”.

Insomma, tante feste e ponti concentrati in un arco di tempo piuttosto breve che dovrebbe portare benefici per il principale settore economico del nostro territorio: “E’ troppo presto per dare numeri certi oggi – conferma Piccardo – ma speriamo di poter registrare un +5 e +10 per cento alla fine della stagione”.