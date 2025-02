Ponente in Rosa, torna nel savonese la gara ciclistica internazionale

Presentata presso la Sala Trasparenza della Regione Liguria la quarta edizione di Ponente in Rosa, gara ciclistica internazionale categoria élite femminile che si svolgerà dall’11 al 13 marzo in Liguria.

Una tre giorni sulle strade della nostra regione per una competizione che vedrà ben 29 squadre da tutti i continenti per quasi 180 atlete che si daranno battaglia in riva al mare e sulle alture.

Alla presenza delle assessore allo sport, Simona Ferro e Alessandra Bianchi, rispettivamente di Regione Liguria e Comune di Genova, il Gruppo Sportivo Loabikers organizzatore dell’evento patrocinato dalla Regione Liguria e dai comuni interessati, ha presentato alla stampa e alle autorità la competizione.

Il presidente Pier Nicola Pesce e il Vice Presidente Flavio Ginestra, hanno quindi illustrato il percorso sul quale andrà a svolgersi la gara: un cronoprologo a Loano, una tappa da Genova a Borghetto Santo Spirito e infine una classica tappa a Diano Marina. Una gara iconica della primavera ciclistica che, anno dopo anno, attrae sempre più squadre verso le strade rivierasche.

Il “Ponente” 2025 inizierà con una cronometro a Loano martedì 11 marzo. Sarà un cronoprologo individuale di 4 chilometri con partenza dalla Marina di Loano e transito sul Lungomare Madonna di Loreto, via delle Peschiere, viale Martiri della Libertà, Corso Roma, Piazza Mazzini, Corso Roma, con passaggio sulla linea d’arrivo in Lungomare Nazario Sauro.

La novità principale dell’edizione 2025 è l‘ingresso di Genova tra i comitati di tappa. Infatti alla presentazione è intervenuta Alessandra Bianchi, Assessore allo Sport e Turismo del Comune di Genova. Nella seconda giornata agonistica (12 marzo) ci sarà la prima delle tappe in linea, Genova – Borghetto Santo Spirito , 118 chilometri. Le squadre verranno presentate nello scenario straordinario del Porto Antico.

Poi le atlete in rappresentanza di 29 squadre percorreranno un tratto ad andatura turistica fino a Sestri Ponente, raggiungendo il chilometro zero. Dopo il via effettivo la corsa percorrerà per lunghi tratti la Statale Aurelia. La tappa del Ponente transiterà a Pegli, Voltri, Arenzano, Cogoleto, Varazze (Traguardo Volante), Celle Ligure, Albisola Superiore, Albisola Marina, Savona, Vado Ligure, Bergeggi, Spotorno, Noli (Traguardo Volante), Varigotti, Finale Ligure. Inizierà quindi la scalata fino ai 1036 metri di Colle del Melogno, tetto del “Ponente” 2025 posizionato dopo 79,300 chilometri. Le atlete percorreranno poi dei tratti in discesa fino al chilometro 88,400, in località Calizzano. In seguito la strada salirà ancora fino a quota 805 di Giogo di Toirano (km 99,200). Il finale sarà prevalentemente in discesa verso Toirano e Borghetto Santo Spirito.

Sarà ancora Diano Marina la sede dell’ultima tappa del Trofeo Ponente in Rosa. La Diano Marina – Diano Marina, del 13 marzo, seppur di soli 71,500 chilometri, sarà tutt’altro che una passeggiata. Inizialmente le atlete pedaleranno sull’Aurelia. La corsa passerà a Capo Cervo, Andora, Capo Mele, Laigueglia (Traguardo Volante) e ad Alassio inizierà la scalata a Monte Pagliassa (quota 448; 26 chilometri percorsi). La fase centrale della tappa sarà caratterizzata da tratti di falsopiano fino a San Damiano e Testico. Il “Ponente” valicherà Passo Ginestro (quota 672) al chilometro 39, e poco dopo ai 623 metri di Colle San Bartolomeo (km 44,300). Il tratto da Caravonica, San Lazzaro Reale, Chiusavecchia, Pontedassio (Traguardo Volante) e Imperia consentirà alle atlete di avvicinarsi al Capo Berta (122 metri; 68, 300 km), trampolino verso il traguardo nel cuore di Diano Marina.