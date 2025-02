Politiche abitative: Liguria e Lombardia insieme per condividere strategie sul tema casa

Liguria. Si è svolto questa mattina nella sede di piazza De Ferrari un incontro tra l’assessore regionale alle Politiche abitative della Regione Liguria Marco Scajola, in qualità di coordinatore del tavolo delle regioni dedicato al tema, e l’assessore alla Casa della Regione Lombardia Paolo Franco. Durante la riunione è stato fatto un confronto sulle rispettive pratiche e sulle strategie future, con al centro il potenziamento dell’offerta, attraverso risorse nazionali ed europee, in grado di sostenere un adeguato piano di recupero e acquisto di nuovi alloggi.

“Ho ricevuto con grande piacere l’amico e collega Paolo Franco di Regione Lombardia – ha aggiunto Scajola – con lui e con tutte le regioni italiane stiamo lavorando attivamente, perché il tema casa coinvolge tutti da nord a sud. A questo proposito è previsto nei prossimi mesi un confronto più ampio a Roma che coinvolgerà tutte le regioni e Federcasa. L’incontro sarà finalizzato a condividere una linea comune per poi includere anche il Governo nelle strategie di contrasto al tema della povertà abitativa e sulla necessità di un vero e proprio piano Marshall della casa per dare risposte concrete ai cittadini”.

“Oltre all’edilizia residenziale pubblica si è parlato appunto anche di social housing – ha sottolineato l’assessore ligure Marco Scajola – in quanto oggi al tema sono interessate realtà sempre più ampie a causa di un forte cambiamento socio-economico e della conseguente necessità di fornire un supporto adeguato a tutti coloro che ne hanno necessità”.

“Si è trattato di un incontro proficuo e molto concreto – ha evidenziato l’assessore lombardo Franco – rispetto alla necessità di proseguire con determinazione nelle politiche che stiamo attuando per dare risposte ai bisogni abitativi dei cittadini. In Lombardia stiamo mettendo in campo 1,5 miliardi di euro di investimenti per ogni aspetto che riguarda la qualità dell’abitare, compreso l’housing sociale, ovvero l’aumento della disponibilità di alloggi a prezzi accessibili per le famiglie e i lavoratori della classe media che non riescono ad accedere al mercato privato”.

“Ringrazio a mia volta l’amico e collega Marco Scajola – ha dichiarato Franco – con cui condivido un’impostazione del lavoro basata sul pragmatismo e sulla necessità di coinvolgere stakeholder e associazioni di settore, tra cui Federcasa. Solo con un lavoro corale, con quella che io chiamo un’Alleanza per la Casa che coinvolga soggetti pubblici e privati, è possibile attuare politiche in grado

di leggere i cambiamenti in atto nella società e offrire risposte a tutto tondo rispetto a un tema sempre più cruciale come quello dell’abitare”.

Altro tema dell’incontro, la collaborazione strategica con Federcasa, la Federazione che riunisce le aziende casa in Italia.