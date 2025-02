Poesia, ironia e talento: l’albenganese Mirco Scutellà conquista il pubblico di Rai2

Albenga. Questa mattina, il giovane talento albenganese Mirco Scutellà ha conquistato il pubblico di Rai 2 con la sua partecipazione a “E Viva il Videobox”, confermando di essere una delle promesse più brillanti del panorama artistico italiano.

Registrato a Roma, lo show ha offerto a Mirco l’occasione di mostrare tutte le sue sfaccettature artistiche: dalla poesia al canto, passando per sketch comici che non hanno lasciato indifferenti nemmeno gli addetti ai lavori.

Tra momenti intensi e sprazzi di leggerezza, Scutellà ha presentato 5 poesie originali – Soffione, Non c’è, Questa è la mia isola, Non pentirti mai e Stella – toccando temi profondi con uno stile moderno e coinvolgente. Un’esibizione che ha saputo unire emozione e autenticità.

A impreziosire la sua esibizione, la partecipazione della cantante fiorentina Jessica Nieddu, già concorrente di una delle prime edizioni di X Factor, dove si è fermata agli Home Visit. Vincitrice di numerosi concorsi canori, Jessica ha accompagnato Mirco in questa avventura televisiva, creando un connubio perfetto tra musica e parola, tra voce e poesia.

Scutellà, già noto per aver partecipato al game show Avanti un Altro, dove ha vinto 50mila euro prima di essere eliminato nel finale, ha saputo mantenere alta l’attenzione del pubblico con la sua personalità carismatica. Durante la puntata, ha canticchiato un estratto di Soldi di Mahmood e ha regalato una “freddura” che ha strappato sorrisi, dimostrando la sua versatilità artistica.

L’evento non è stato solo un traguardo personale per Scutellà, ma anche un momento per rilanciare la Starfilm Liguria, il progetto che guida insieme ai fondatori Giuseppe Ciccone e Francesca Gigliotti. La realtà, nata con l’obiettivo di avvicinare i giovani al mondo del cinema, ha ora aperto le iscrizioni per chi sogna di vivere l’esperienza di un vero set cinematografico.

Un pensiero speciale è andato anche ad Andrea Cerrato, compagno di corso e collega attoriale, con cui Mirco ha condiviso importanti progetti artistici.

“Ringrazio la Rai per questa straordinaria opportunità, – ha dichiarato Scutellà. – Questi momenti rappresentano una tappa fondamentale del mio percorso, e spero possano aprire nuove porte per il cinema ligure e per chi, come me, crede ancora nella potenza dell’arte”.

Per chi volesse esplorare il suo mondo creativo, le poesie e i progetti cinematografici di Mirco Scutellà sono disponibili su Facebook, Instagram e TikTok. L’esibizione di questa mattina è visibile anche su RaiPlay.