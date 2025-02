Plastic free, Millesimo è uno dei 122 Comuni italiani a ricevere la tartaruga virtuosa

Millesimo. Durante la conferenza stampa del 4 febbraio alla Camera dei Deputati, il Comune di Millesimo è risultato tra i quattro comuni liguri Plastic Free 2025, due del savonese insieme a Celle Liguri, che si sono distinti nella lotta contro gli abbandoni illeciti, la promozione di comportamenti responsabili e le opere di sensibilizzazione sul territorio.

La consegna dei riconoscimenti con un punteggio da una a tre tartarughe e delle targhe con il relativo attestato di virtuosità si terrà il prossimo 8 marzo a Napoli al Teatro Mediterraneo, in un evento che celebrerà l’impegno per l’ambiente delle Amministrazioni locali in sinergia con l’associazionismo.

“Grande soddisfazione per il riconoscimento ricevuto dal Comune di Millesimo. Sosteniamo la collaborazione tra Amministrazione Comunale e cittadini e in questo senso è fondamentale il ruolo svolto dal mondo dell’associazionismo e del volontariato, commenta il sindaco Francesco Garofano.

“Abbiamo sostenuto Plastic Free poiché ha portato avanti iniziative di sensibilizzazione e fattive azioni sul campo come le campagne di pulizia organizzate sul territorio comunale, che hanno coinvolto tutte le fasce di età della popolazione, con la bella stagione sicuramente si ripartirà per proseguire in questo solco”, aggiunge l’assessore Alessio La Placa.