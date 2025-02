Pietra Ligure, Filadelli dopo il pari con il Taggia: “Ai punti l’avremmo vinta noi, ma questa non è la boxe”

Pietra Ligure. “Era un po’ che non ci vedevamo perché a me piace parlare quando c’è qualcosa che non è andato bene”. Si presenta così nel post partita il direttore generale biancoceleste Luca Filadelli. Il Pietra Ligure pareggia 1-1 contro il Taggia e sicuramente il risultato odierno è la prima cosa negativa da trattare. Tuttavia, in settimana c’è stata anche una polemica con l’Arenzano per l’episodio relativo al gol di Dominici, forse siglato con un braccio. E poi lo sguardo del dg va anche al derby di settimana prossima contro la San Francesco Loano, riferendosi ai fatti controversi dell’andata: lo striscione dei tifosi biancocelesti e i fumogeni lanciati in campo da quelli rossoblù. Insomma, un’intervista a 360° sul periodo del Pietra.

Partendo dalla gara di oggi, Filadelli afferma: “Il risultato è stato giusto: ai punti l’avremmo vinta noi, ma a calcio non si gioca a punti, quella è la boxe. Loro hanno fatto la partita che dovevano fare. Noi abbiamo fatto un ottimo primo tempo e il gol al 45′ ci ha dato una mazzata che non ci aspettavamo. Devo fare i complimenti a Mattia Duberti che nel primo tempo ha fatto due grandi interventi da grande portiere quale è, anche se tende a sottovalutarsi. Nel secondo tempo siamo cascati nei nostri difetti, cioè nella frenesia che ci viene quando le cose non vanno secondo i piani. Ma il calcio è questo: quando ai punti magari la meriteresti poi ci sono degli episodi che ti sconfessano”.

Ora dunque la possibilità di riscattarsi contro la grande rivale, la San Francesco Loano. “Il derby – dichiara Filadelli – è da gestire come tutte le altre partite. Entrambe le squadre hanno bisogno di fare punti per i propri obiettivi. Prima dell’andata avevo risposto in maniera diversa perché per me era una partita diversa. Gli episodi dell’andata mi hanno fatto “scendere” l’attesa alla partita: doveva essere una giornata di festa e non lo è stata. È una partita esattamente come le altre, bisogna gestirla da squadra matura. Chi c’era all’andata ha visto cosa è successo, qualcuno sostiene addirittura che lo striscione sia stato appeso sotto mio consiglio. Ripeto, i fatti dell’andata mi hanno aperto gli occhi: ho capito che contro la San Francesco non deve essere una partita speciale“.

Infine, il commento del direttore generale biancoceleste sulla querelle con l’Arenzano e, più in generale, sulla situazione arbitrale, chiamata in causa anche nel match contro il Taggia. Commenta Filadelli: “Non mi piace parlare degli arbitri e ad essere onesto c’era anche un rigore per l’Arenzano domenica scorsa. Però se dovessimo mettere sulla bilancia quello che ci è andato male e quello che ci è andato bene dal punto di vista arbitrale, avremmo un credito enorme da riscuotere. I rapporti con l’Arenzano rimangono ottimi, ho sentito il loro direttore il giorno dopo la partita. Penso che la categoria arbitrale sia in difficoltà e non è una vergogna dirlo: tutti insieme dobbiamo cercare di aiutarla, criticandola un po’ meno. Oggi potrei venire a dire che non ho ancora capito perché è stato espulso Dominici, ma prendo per buono il fatto che abbia detto qualcosa all’arbitro. Se ci mettessimo a contestare ogni episodio sarebbe una battaglia senza fine“.