Pietra Ligure, accessibilità e inclusione sociale: la “Giornata dei calzini spaiati” con l’influencer Sebastiano Gravina

Pietra Ligure ancora nel segno dell’accessibilità e dell’inclusione sociale: in occasione della “Giornata dei calzini spaiati” 2025, che quest’anno ricorre il 7 febbraio, oggi pomeriggio in sala consiliare l’appuntamento con Sebastiano Gravina, l’influencer ipovedente protagonista sui social, che ha presentato il suo libro “Librociecato”, alla presenza dell’assessore alle politiche sociali, giovanili e socioeducative Marisa Pastorino.

Sebastiano, che è stato anche bomber della nazionale di calcio per non vedenti, è diventato famoso e popolare con “Videociecato”, nato su Tik Tok e su Instagram, spopolando sui social e totalizzando milioni di visualizzazioni.

“Librociecato”, scritto a quattro mani con Alessandra Munerol, meravigliosa artista, performer, scrittrice e poetessa vocata a “tradurre” in profonde emozioni la vita e le vite di chi incontra, è un concentrato di autoironia, di empatia, di energia, di simpatia, di grinta, di coraggio, di forza, di emozioni ma soprattutto è un concentrato di vita!

“Librociecato” racconta con ironia le difficoltà che una persona non vedente incontra, rendendo la propria particolarità una risorsa e la grinta un’arma. Con Sebastiano ragioneremo di inclusione, accettazione delle differenze, rispetto e rifletteremo sul valore della diversità e della solidarietà ma parleremo anche di amore, di amicizia e del coraggio di accettarsi, cose che rendono superabile l’insuperabile” hanno evidenziato il sindaco di Pietra Ligure Luigi De Vincenzi, l’assessore alle politiche sociali, giovanili e socioeducative Marisa Pastorino e l’assessore alla cultura Daniele Rembado.

“Siamo un “Comune Gentile” da diversi anni e tempo fa abbiamo “nominato” Sebastiano alfiere della Bandiera Lilla per Pietra Ligure, perché Sebastiano incarna perfettamente il “DNA” inclusivo che sta alla base dell’agire della nostra amministrazione e che trova concretezza in molteplici azioni e scelte”.

“L’incontro di oggi è stato un bel modo di festeggiare la “Giornata dei calzini spaiati “2025!” concludono il sindaco e gli assessori.

– La Giornata dei calzini spaiati, anche conosciuta come Giornata nazionale dei calzini spaiati, è una ricorrenza che si celebra in diversi paesi del mondo per sensibilizzare sull’importanza dell’accettazione delle differenze e la promozione della diversità. Questa giornata si caratterizza per l’usanza di indossare calzini non uguali tra loro, ovvero “spaiati”, come segno di solidarietà e supporto alle persone che affrontano sfide legate alle differenze.