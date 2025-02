Pietra Ligure. E’ stato inaugurato ieri il Jo House Rooftop, la terrazza panoramica dell’Hotel Jolly Roger completamente rinnovata grazie alla quale Pietra Ligure si prepara a vivere una nuova esperienza culinaria e di intrattenimento.

Una nuova copertura in vetro completamente apribile, che mantiene intatta la sensazione di essere sospesi tra cielo e mare, apribile sia superiormente che lateralmente. Questo ingegnoso sistema permetterà di godere del panorama in ogni stagione, riparati dal freddo o dalla pioggia, ma con la possibilità di aprirsi completamente nelle giornate di sole: un tocco di versatilità che renderà il rooftop una delle mete preferite per chi visita la Riviera.

L’idea di chiudere la terrazza, spiega il direttore Fabio Raimondo, nasce dalla volontà di offrire un servizio continuativo, indipendentemente dalle condizioni meteorologiche: “Dopo un’estate caratterizzata da cambiamenti climatici e piogge, abbiamo sentito l’esigenza di rendere questo spazio, unico nel suo genere in Riviera, accessibile anche durante l’inverno, sia per i nostri ospiti che per il pubblico esterno”.

Sarà aperto tutti i giorni, con un’offerta gastronomica totalmente rinnovata, pur mantenendo la sua griglieria. Il menu includerà pizze al padellino e piatti “comfort food”, pensati per favorire la convivialità.

L’ampliamento delle cucine consentirà di offrire una varietà di piatti ancora maggiore, mentre la carta dei cocktail presenterà nuove “signature” stagionali. Un’altra importante novità sarà l’apertura a pranzo, con light lunch accessibili anche agli esterni, e il servizio di caffetteria, con colazione sia all’italiana che a buffet.