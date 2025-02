Piantato un nuovo leccio a Bergeggi: l’iniziativa del Lions Club Spotorno, Noli, Bergeggi e Vezzi Portio

Noli. Nell’ambito della campagna “Tre Alberi per Salvare il Pianeta”, promossa dalla rivista nazionale del Lions Club International, dopo l’avvenuta piantumazione di tre alberi di ulivo a Noli a lato di Piazza Chiappella in uno spazio indicato dall’Amministrazione comunale (Presidente Tassinari), e dopo aver fatto la stessa cosa con tre lecci nello spazio esterno dell’Istituto comprensivo di Spotorno (Presidenza Lugani) questa volta è toccato a Bergeggi ricevere la donazione del club, con obiettivo difendere la natura e lasciare un segno tangibile per le future generazioni.

L’obiettivo del Multi distretto Lions Italy è di coinvolgere 500 club (e noi con la nostra iniziativa odierna stiamo contribuendo al raggiungimento dell’ambizioso obiettivo).

Ieri il Presidente Luigi Fanelli, con la preziosa collaborazione di Maurizio Pesce, che si è occupato da par suo della ricerca della pianta e della piantumazione coadiuvato da Antonio Rovere ed Enrico Tassinari, ha portato a termine questo impegno: erano presenti il Sindaco Maria Nicoletta Rebagliati, la funzionaria Laura Garello e altri amministratori bergeggini che “hanno molto gradito, avendo fornito specifiche indicazioni sul sito e sulla pianta, un Quercus ilex detto comunemente Leccio, una delle specie protette ospitate nella Riserva Naturale Regionale”.