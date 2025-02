Villanova d’Albenga. “Ribadiamo che il piano industriale illustrato unicamente nelle sue linee guida da Baykar abbia la necessità di essere approfondito nei dettagli con il coordinamento delle sedi ministeriali da subito, a prescindere dagli attuali tempi previsti dalla procedura di vendita, perché rimangono perplessità da chiarire al più presto”.

E’ il commento della Fiom Cgil savonese dopo la visita del ministro Urso allo stabilimento Piaggio Aerospace di Villanova d’Albenga.

“Crediamo che l’investimento di Baykar per i primi due anni non sia sufficiente e pertanto non deve essere escluso a priori un affiancamento economico di garanzia statale. Serve una considerazione complessiva della filiera produttiva Piaggio a partire soprattutto dalle attività fondamentali di Laer H. Le sinergie strategiche con Leonardo sono positive ma devono essere comprese nei dettagli perché devono dare le garanzie necessarie all’intero piano industriale”.

“La prospettiva di ammodernamento ed industrializzazione del P180, della Produzione Motori, della MRO Velivoli e Motori nonché la futura produzione di droni di ultima generazione devono progredire ed integrarsi per assicurare l’equilibrio tra l’attività civile e militare ed andare di pari passo con investimenti certi ma soprattutto con un piano di assunzioni di qualità, professionalmente sostenibile e quindi legato ad un concreto piano formativo da costruire sul territorio”.

“Il ministro Urso ha la responsabilità di andare oltre i proclami di oggi e ha il dovere di garantire che la vendita di Piaggio sia una vera e concreta opportunità. Bisogna che si continui a lavorare per un confronto utile costruttivo e imprescindibile per il rilancio di Piaggio che sia rispettoso dei lavoratori e del territorio savonese” conclude la Fiom savonese.

guarda tutte le foto 17



La visita del ministro Urso alla Piaggio Aerospace

‘”Abbiamo trovato l’intesa per l’art. 47 per il passaggio dei complessi aziendali, con la garanzia dei due siti produttivi liguri di Genova e Villanova d’Albenga con investimenti in tutti gli asset aziendali e la gestione dei 56 lavoratori che non rientrano nel perimetro dell’acquisizione. Abbiamo raggiunto un accordo che si basa sul doppio criterio, della volontarietà e il raggiungimento dei requisiti pensionistici entro aprile 2027, con l’integrazione al 100% del reddito per tutto il periodo”, spiega Christian Venzano, segretario generale FIM Cisl Liguria .

“Inoltre Baykar si è impegnata insieme al ministro Urso di convocare il tavolo al Ministero per entrare nel dettaglio del piano Industriale presentato dalla società turca nei giorni scorsi e vogliamo le garanzie da parte del governo di dare continuità alle commesse istituzionali anche in futuro ed è un punto che riteniamo molto importante, così come il possibile sviluppo della partnership con Leonardo per un nuovo drone tecnologicamente avanzato per il mercato italiano ed europeo che deve essere prodotto in Piaggio”, aggiunge.

“In questo senso abbiamo già avuto una prima risposta perché il ministro ha confermato che siamo ormai prossimi alla firma per la commessa di ulteriori 6 velivoli P180 istituzionali”, conclude.

“Nel piano di rilancio di Piaggio Aerospace serve innanzitutto chiarezza e certezze sulla salvaguardia dei livelli occupazionali e la garanzia della tutela per gli stabilimenti liguri – aggiungono i deputati PD Valentina Ghio e Alberto Pandolfo, che hanno partecipato all’incontro del ministro Urso -. Si tratta di punti imprescindibili ai quali il Ministro Urso deve dare risposte chiare”.

“Per questo riteniamo che la trattativa in corso debba proseguire al Ministero dell’Impresa e del Made in Italy con il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati per garantire investimenti adeguati per il rilancio e il rafforzamento degli assist strategici in grado di garantire lo sviluppo dell’azienda e dell’occupazione. In questo processo è importante non separare Laer da Piaggio, una garanzia di forza e sviluppo” concludono.