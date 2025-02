Piaggio Aero, Cavo (Nm) dopo l’interrogazione al Mimit: “Villanova confermato sito strategico a livello europeo”

Villanova d’Albenga. “Bene l’impegno del governo a monitorare sull’attuazione del piano industriale presentato da Baykar per il pieno rilancio di Piaggio Aerospace, piano che prevede lo sviluppo di nuove opportunità di mercato, investimenti e la salvaguardia dei livelli occupazionali”. Così Ilaria Cavo, deputata ligure di Noi Moderati e vicepresidente della commissione attività produttive della Camera, a seguito dell’interrogazione al Mimit presentata oggi in commissione Attività produttive a cui ha risposto il sottosegretario Massimo Bitonci.

“Il sottosegretario ha ribadito che Baykar punta a stabilizzare finanziariamente le attività di Piaggio Aero e Piaggio Aviation, per favorirne la crescita. Bene che il modello P180 sia stato definito oggi, nella risposta, un elemento chiave del piano anche con lo sviluppo di nuove versioni per conquistare quote di mercato. L’obiettivo, è stato confermato anche nella sede istituzionale della commissione, è quello di rendere Piaggio uno dei principali fornitori nel settore aerospaziale, con il sito di Villanova d’Albenga destinato a diventare il centro di prodizione dei droni per il mercato europeo. Fondamentale l’impegno della proprietà a mantenere inalterata la forza di lavoro esistente e l’implementazione con nuove assunzioni nel 2027, e di rilievo le interlocuzioni in corso tra Leonardo e Baykar per lo sviluppo in sinergia di prodotti e tecnologie”.

“Dopo gli anni di crisi e di incertezza siamo finalmente al punto si svolta. C’è una nuova proprietà e c’è la massima attenzione del governo. La visita che il ministro Urso farà venerdì allo stabilimento di Villanova d’Albenga – conclude Cavo – ne è ulteriore conferma”.