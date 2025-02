Pietra Ligure. Allarme incendio a Pietra Ligure nella mattinata odierna (3 febbraio). È scattato intorno alle 9. Stando a quanto riferito, a prendere fuoco per cause ancora da accertare, è stato un camion frigo di una azienda di catering.

È successo in viale Riviera, nel tratto compreso tra la Lidl e l’uscita autostradale. Il rogo ha dato origine ad una densa coltre di fumo nero, visibile anche a grande distanza.

Numerose, infatti, le segnalazioni merito giunte ai vigili del fuoco, che stanno intervenendo proprio in questi minuti.

Pare non ci siano feriti o intossicati in seguito all’accaduto, ma il punto in cui è avvenuto l’incendio sta dando vita a problemi in termini di viabilità, con il viale chiuso al traffico per permettere le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza.

Sul posto anche la polizia locale pietrese per la regolazione della circolazione viaria.

guarda tutte le foto 45



Camion a fuoco in viale Riviera a Pietra Ligure

Secondo quanto accertato al momento, le fiamme si sarebbero propagate a partire dal motore. Il conducente sarebbe riuscito ad abbandonare l’abitacolo in tempo, rimanendo illeso.