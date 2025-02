Parcheggi a Ceriale, il vice sindaco Giordano: “Abbiamo tutelato gli invalidi e la sicurezza pedonale”

Ceriale. “Riguardo alla questione dei parcheggi sollevata dal consigliere Nervo, ci sono due risposte da considerare. La prima è quella tecnica, che darò in modo sintetico in una parola, poiché sarebbe una risposta già consumata da tempo: semplicemente perché sui marciapiedi è vietato parcheggiare. La seconda risposta è una domanda che Nervo dovrebbe fare a sé stesso, in quanto non riesce a uscire da questo giro vizioso da mesi e non capire che i marciapiedi in un mondo di macchine disseminate ovunque sono sacri per le persone meno fortunate”.

Questo il chiarimento del vice sindaco e assessore alla viabilità Luigi Giordano dopo le dichiarazioni del consigliere di minoranza Piercarlo Nervo sulla situazione dei parcheggi a Ceriale e le recenti modifiche alla viabilità cittadina.

“Sono vicino alle persone che devono poter camminare in sicurezza. I marciapiedi sono essenziali per garantire la sicurezza dei disabili, delle neo mamme con passeggini, degli anziani e di tutti i pedoni, specialmente davanti alle scuole dove ci sono centinaia di parcheggi a pochi passi”.

“È ora di dar spazio alle necessità umane. Continuare a difendere una situazione indifendibile è inutile. Dobbiamo smettere di ritornare su questo argomento ormai più volte sviscerato e concentrarci sulla sicurezza e il benessere della nostra comunità”.

“Spero che questo messaggio possa trasmettere chiaramente la mia posizione e l’importanza della sicurezza sui marciapiedi. Penso che anche i meno fortunati hanno necessità di spazi fruibili. Per quanto riguarda la mozione ne discuteremo in Consiglio comunale, la giusta sede” conclude Giordano.