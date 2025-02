Mondo cattolico in ansia per Papa Francesco, i vescovi Marino e Borghetti: “E’ tempo di grande prova e attesa”

Roma/Savona/Imperia. E con oggi, 24 febbraio, sono 10 giorni che gli occhi del mondo sono puntati sulle condizioni di Papa Francesco.

Ricoverato, dal 14 febbraio, al policlinico Gemelli di Roma per una polmonite bilaterale scaturita da una bronchite, causata da diversi tipi di infezione.

Papa Francesco, 88 anni, vive da decenni senza una parte di polmone (all’età di ventun anni, a causa di una grave forma di polmonite, gli venne asportata la parte superiore del polmone destro), una situazione di per sé già difficile aggravata, ora dall’età.

L’ultimo bollettino medico, diramato questa mattina parla di un Santo Pontefice vigile, di buon umore e collaborativo. La crisi respiratoria sembra passata, anche se resta la necessità di ossigenoterapia ma la notte tra domenica e lunedì è trascorsa bene.

La situazione non è facile, permane la prognosi riservata, anche se la lieve insufficienza renale (riscontrata con gli ultimi esami del sangue) è sotto controllo. Il quadro clinico resta grave, non è ancora fuori pericolo il rischio che l’infezione si estenda è ancora concreto.

La preoccupazione nella Chiesa si è fatta palpabile ma si guarda avanti con fiducia, proprio come papa Francesco ha insegnato. Nella serata di ieri, domenica 23 febbraio, si è tenuto un rosario guidato dal cardinal Zuppi, presidente della Conferenza episcopale italiana. La preghiera, avvenuta nella chiesa di San Domenico a Bologna è stato trasmesso in diretta su Tv200.

Poche ma semplici le iniziative locali a sostegno del Pontefice. I due vescovi delle diocesi savonesi, monsignor Calogero Marino (vescovo della diocesi Savona-Noli) e monsignor Guglielmo Borghetti (pastore della diocesi Albenga-Imperia) hanno diffuso alle parrocchie gli schemi di preghiera predisposti dalla Conferenza Episcopale Italiana e il rosario di Adorazione Eucaristica.

Tanti i sacerdoti che nelle due diocesi hanno pregato per il Santo Padre, sia nelle celebrazioni domenicali che in quelle di oggi.

“Crediamo innanzitutto nella forte tempra di Papa Francesco e nel suo desiderio di continuare ad esercitare il suo ministero per la diocesi di Roma e per tutte le chiese – afferma il vescovo Calogero Marino – ma c’è anche nella consapevolezza che la preghiera per la guarigione del Papa sarà ascoltata dal Signore”.

“Sicuramente un tempo di grande prova, di grande difficoltà ma anche di grande fiducia – aggiunge – mi pare che tante persone siano fiduciose e consapevoli che il Signore accompagna la sua Chiesa, accompagna Francesco e non abbandona ne la Chiesa ne il Papa”.

“Sto insistendo molto sulla preghiera perché penso sia fondamentale – fa eco monsignor Borghetti – una consolazione per lo spirito, per la salute. Bisogna pregare affinché continui il suo Ministero”.

“E’ un tempo di attesa, certamente pur consapevoli che siamo davanti ad una persona di 88 anni con alcuni precedenti problemi – prosegue – ma un nonno piace averlo sempre, più tempo possibile. Questo Papa ha importato il suo stile, ha fatto alcuni cambiamenti anche originali e speriamo tutti che possa continuare come vescovo di Roma”.

“Un Papa può piacere come no, ma Francesco piace a quasi tutti con la sua semplicità e unicità – sottolinea – ha introdotto uno stile più fraterno, più familiare. Io lo amo molto, come ho amato tantissimo Papa Wojtyla. Ma posso dire che con Papa Francesco ho un rapporto più persona a persona, l’ho incontrato diverse volte e ci ho parlato molto. Ci siamo confrontati spesso e ho imparato tanto, con gli altri non ho avuto (purtroppo) questa possibilità”, conclude monsignor Borghetti.