Pandemia, cinque anni dopo: la storia del Bel Sit di Alassio, i ricordi dei protagonisti e l’eredità del primo caso Covid

Liguria. Era il 25 febbraio 2020. Una data che sembrava l’inizio della fine, poi scongiurata dopo anni difficili, ma che segnò comunque l’inizio di un’era tristemente e duramente segnata dalla pandemia globale.

Sono passati 5 anni dal primo caso Covid della Liguria, registrato all’hotel Bel Sit di Alassio, con la notizia che arrivò, come un fulmine a ciel sereno, intorno all’ora di pranzo, comunicata direttamente dall’allora presidente di Regione Liguria Giovanni Toti.

E pensare che, la comitiva di cui faceva parte il cosiddetto “paziente zero”, una turista di 72 anni proveniente da Castiglione d’Adda (Lodi), proprio in quei momenti era in procinto di ripartire in pullman per far rientro a casa. Il tampone eseguito, infatti, in prima battuta era risultato negativo. Esito poi ribaltato dal contro test, che evidenziò la positività, bloccando all’interno della struttura un centinaio di persone, tra ospiti e personale.

“In quel periodo ero sospeso dalla carica di sindaco per via della legge Severino (poi assolto in Appello e in Cassazione) e si occupò direttamente della vicenda il vicesindaco Angelo Galtieri, – il commento del primo cittadino di Alassio Marco Melgrati. – Ma il Comune di Alassio rispose in maniera eccellente, coordinandosi con autorità sanitarie e Regione e permettendo poi il rientro a casa di ospiti e personale dell’hotel”.

IVG.it fu il primo giornale a recarsi fuori dal Bel Sit e a realizzare una diretta sulla vicenda, pochi minuti dopo l’annuncio della Regione. Ma l’esterno dell’albergo (ancora pienamente accessibile), in quel momento, risultava completamente deserto, a dimostrazione delle iniziali difficoltà nel capire come gestire quello che diventò poi il primo cluster.

Dopo poco, i primi a giungere sul posto furono gli agenti della polizia locale alassina per scongiurare possibili ingressi o uscite non autorizzati. Ma, nel giro di breve tempo, il tratto di passeggiata antistante l’albergo venne letteralmente affollato da giornalisti provenienti da tutta Italia e da decine di curiosi: nei giorni successivi, le immagini dell’hotel transennato, del via vai di camici bianchi coperti da testa a piedi e delle ambulanze che trasportavano i pazienti fecero il giro del mondo.

Il Bel Sit, i suoi ospiti e il personale si ritrovarono così, per giorni e giorni, al centro delle cronache nazionali e non solo, trasformandosi, suo malgrado, nel simbolo di un nemico invisibile che minacciava la salute e la sicurezza di tutti. E la quarantena fu presto estesa anche al vicino hotel “Al Mare” a causa della condivisione di alcuni servizi.

Quello che colpì, in quei lunghi giorni, fu sicuramente l’unione di intenti che animò la comunità alassina, con il sindaco reggente Angelo Galtieri e gli allora assessori Franca Giannotta e Rocco Invernizzi, sempre presenti sul posto, coordinati con la Regione, per fornire informazioni e dare supporto e aiuto a turisti e dipendenti.

Due episodi in particolare videro protagonista Galtieri in prima persona: nel primo, comprò a sue spese un farmaco salvavita per uno degli ospiti; nel secondo, consegnò una torta per rendere quantomeno meno amaro il compleanno di uno dei turisti presenti all’interno della struttura.

“Non posso che ricordarla come un’esperienza pesante e difficile, ma Alassio ne è uscita bene, – il ricordo di Angelo Galtieri, oggi vicesindaco. – Siamo riusciti, in mezzo a tanta incertezza, a mettere insieme una grande macchina organizzativa. E grazie all’apporto dello staff dell’albergo siamo riusciti a contenere e gestire il problema. Una menzione speciale per il lavoro svolto dalla nostra polizia locale, con il comandante Francesco Parrella, che ha anche ottenuto un encomio (e poi il titolo di Cavaliere) per l’ottimo lavoro svolto durante l’emergenza”.

E se all’esterno erano presenti autorità civili e militari, all’interno sono stati i dipendenti del Bel Sit a giocare un ruolo fondamentale, guidati dal carisma dell’allora cameriere Alber Baca (conosciuto ai più come Albi Albino). Nonostante la giovane età, il ragazzo di origini albanesi residente ad Alassio dal 2012, prese letteralmente in mano la situazione, mettendosi a disposizione, insieme ai colleghi, per aiutare in tutto e per tutto gli ospiti, molti dei quali in età avanzata.

Il suo operato gli valse il soprannome di “angelo del Bel Sit” e l’Alassino d’Oro (conferito nel febbraio del 2023), ma è doverosa anche una precisazione. Nell’immediatezza della vicenda legata al Covid, Regione Liguria gli promise anche la cittadinanza italiana “per meriti speciali”. Cittadinanza che è poi arrivata, ma seguendo semplicemente l’iter di qualunque cittadino straniero residente in Italia ed in possesso dei requisiti.

“Ho tanti ricordi legati a questa vicenda, – ha ammesso Albi ai microfoni di IVG. – Ogni anno, in questo periodo, non riesco a non pensarci. L’incertezza legata a quel tampone, prima negativo poi positivo al contro test, la difficoltà di capire davvero cosa stesse accadendo. Ma dentro il Bel Sit non ho provato paura: eravamo chiusi dentro, non si capiva ancora bene di cosa si trattasse e l’unico pensiero che avevo era di aiutare i tanti anziani impauriti presenti. La voglia di fare per gli altri mi ha permesso di non pensare a ciò che stava succedendo”.

Dopo circa una settimana dalla comunicazione del primo caso e della conseguente quarantena, gli ospiti furono finalmente riaccompagnati a casa, nella loro Regione di residenza, mentre per i dipendenti il calvario durò circa una quindicina di giorni.

Non fu, dunque, l’inizio della fine, ma l’inizio di una lunga battaglia per la Liguria e per il resto del Mondo, alle prese con una pandemia globale che ha visto medici e infermieri giustamente incensati e glorificati durante l’emergenza, salvo poi vedere le aggressioni al personale sanitario e gli episodi di intolleranza aumentare in modo vertiginoso negli ultimi anni.

“Penso che oltre al racconto, che sembra quasi un romanzo, della vicenda legata al Bel Sit, sia importante fare delle riflessioni, – il pensiero di Brunello Brunetto, ex amministratore regione e, all’epoca dei fatti, direttore della Struttura Complessa Anestesia e Rianimazione dell’ospedale San Polo di Savona e direttore del Dipartimento Emergenza-Urgenza. – Dopo il Covid, c’è stato addirittura un crescendo di episodi di violenza contro gli operatori. Credo che da un periodo come quello della pandemia, e mi rivolgo sia alla politica che ai cittadini, sia necessario trarre insegnamento per migliorare le condizioni di lavoro, la fiducia dei cittadini ed il rapporto tra pazienti ed operatori”.