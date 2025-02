Pallavolo, Serie D maschile: Anselmo Carcare in corsa per la promozione

Carcare. I ragazzi dell’Anselmo Pallavolo Carcare del presidente Lorenzo Michele, con la vittoria di domenica hanno chiuso il girone regionale al primo posto e adesso saranno attesi a riconfermare nei play off quanto di buono fin qui è stato fatto.

Nella partita con i genovesi del La Salle, il coach Durante ha dato spazio a quasi tutta la rosa a disposizione; una sorta di meritata passerella di fronte al proprio pubblico.

La squadra ospite, guidata da Laura Milia, ha comunque dato filo da torcere ai biancorossi che in alcuni frangenti sono parsi meno lucidi del solito, forse dovuto ai cambi. Il primo e il secondo set seppur molto equilibrati nel punteggio, vedono i padroni di casa imporsi 25 a 22. Nel terzo un calo di tensione e le buone individualità di alcuni atleti ospiti mettono in difficoltà i biancorossi che non sono in grado di rimontare e cedono 25 a 21.

Un momentaneo disorientamento e nel quarto si ristabiliscono le gerarchie e i ragazzi allenati dda Durante scavano un bel solco fra loro e gli ospiti, poi dopo un passaggio a vuoto, chiudono 25 a 20.

Dopo la sconfitta, un po’ a sorpresa nella penultima di campionato, questa vittoria è una buona iniezione di fiducia per affrontare nel miglior modo i play off che permetteranno di accedere alla categoria superiore.

La seconda fase saranno otto le formazioni che si contenderanno la conquista della serie C; insieme all’Anselmo Carcare, ci saranno l’Imperia, l’Albisola, il Sant’Antonio di Genova, Volley Colombiera di Ameglia, l’Adc Villaggio volley di Chiavari, Pallavolo Futura di Ceparana e l’Admo Volley di Lavagna.