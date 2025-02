Pallacanestro Alassio, buoni risultati per le squadre femminili

Alassio. Settore maschile con sfide difficili ma formative; bene quello femminile. Ecco come è andata nel dettaglio la settimana nel resoconto redatto dalla società alassina.

SETTORE MASCHILE: Gare difficili ma molto formative

DR2: Buona partita nonostante il referto giallo per la nostra giovane prima squadra contro la capolista Loano. Ottimo approccio poi cediamo alla distanza.

PONENTE 63 – LOANO 77

U19: La squadra Gold perde a Vado nonostante il recupero dopo l’intervallo. Peccato per un brutto inizio.

Gran partita e bella vittoria con la capolista Bordighera per la squadra Regionale che disputa una gara ad alta intensità portando a casa un meritato referto rosa.

VADO 62 – PONENTE 57

PONENTE 88 – BORDIGHERA 71

U17 GOLD: Cediamo a Genova con Sestri al termine di una vera e propria “battaglia” agonistica in un campo poco degno di una partita così ma con una bella cornice di pubblico. Sestri alterna tante difese ma sono le nostre basse percentuali a condannarci.

SESTRIB 64 – PONENTE 61

U15: La squadra Gold, nello scontro al vertice, cede al Pegli che fisicamente è nettamente più grossa di noi. A tre minuti dalla fine siamo 54-54 ma gli ultimi minuti sono decisivi per i genovesi. Sconfitta ma buona prestazione per la giovane squadra Regionale a Ventimiglia che da bei segnali di crescita.

PEGLI 64 – PONENTE 56

VENTIMIGLIA 64 – PONENTE 57

U13 NBA: Buona prestazione per i nostri U13 nonostante la sconfitta contro un’ottima squadra che principalmente gioca con sette effettivi. Noi, dal canto nostro, reggiamo bene il primo quarto ma vista la giovane età di diversi nostri ragazzi siamo contenti dei miglioramenti rispetto alle ultime due gare.

ANDORA 85 – ALASSIO 58

SCOIATTOLI: Partita a Ceriale per i nati nel 2016-17 che giocano tanti mini tempi nel vero spirito minibasket e con la voglia di divertirsi!

SETTORE FEMMINILE: Una settimana di referti rosa

C FEMMINILE: Torna alla vittoria la prima squadra che parte imballata e riesce a giocare con maggiore scioltezza dopo l’intervallo lungo. Punti che fanno morale.

PONENTE 66 – CESTISTICA SV 39

UNDER 16 PIEMONTE: Trasferta a Cuneo e bel successo per le ragazze del 2009-10 che giocano contro una compagine più giovane ma di prospettiva. Tanto spazio per tutte le presenti!

CUNEO 30 – ALASSIO 77

U15 FEMMINILE: Si va a giocare a Cairo e, vuoi per la partita infrasettimanale vuoi per mancanza di nostra intensità, giochiamo una gara scialba. Alla fine portiamo a casa il risultato contro la migliorata compagine cairese ma dal canto nostro c’è tanto da migliorare.

CAIRO 45 – PONENTE 55

U13 FEMMINILE: Partita con My Basket in versione Detroit per le nostre ragazze in divisa Celtics. Buon avvio da parte delle nostre che però hanno diversi passaggi a vuoto anche per merito della grintosa compagine genovese.

PONENTE 76 – MY BASKET 22

GAZZELLE: Le Gazzelle nate nel 2014-15 completano la settimana positiva in rosa giocando bene e divertendosi con Vado. Tanto spazio per tutte che stanno formando davvero un bel gruppo!

In meno di 24 ore, tra venerdì sera e sabato mattina, ben 4 partite femminili in 4 categorie differenti, se non è un record poco ci manca.