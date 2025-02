Padiglione Negri Santa Corona, trasferiti tutti i pazienti. Asl 2: “Garantiti tutti i servizi del Dea di II livello”

Pietra Ligure. La Direzione aziendale di Asl 2 informa che, a seguito del problema tecnico che ha reso temporaneamente inagibile il montalettighe all’interno del padiglione Negri dell’ospedale Santa Corona, i pazienti sono stati per la maggior parte redistribuiti su altre strutture di degenza del nosocomio pietrese.

Una parte dei pazienti, in ragione delle condizioni cliniche e le necessità assistenziali, sono stati trasferiti presso gli ospedali di Albenga e Savona. Quattro pazienti, provenienti dalla provincia di Imperia, sono stati accolti presso le strutture dell’Asl 1.

“Il montalettighe oggetto del guasto è l’unico presente a servizio del padiglione e, pertanto, il blocco prolungato, oltre a configurare problematiche di sicurezza, limita fortemente l’operatività quotidiana non consentendo lo spostamento dei pazienti allettati che rappresentano un quota importante degli utenti dei reparti di area medica” sottolinea l’azienda sanitaria savonese.

“La situazione generale del padiglione Negri rimane invariata a seguito del guasto, i cui lavori di ripristino sono stati prontamente avviati. Presso l’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, rimangono comunque garantite tutte le attività proprie del DEA di II livello”.

“Inoltre, la direzione aziendale aveva già programmato lo spostamento della degenza dal padiglione Negri al padiglione 17 appena terminati i lavori – che sono in corso – per l’attivazione dell’impianto di climatizzazione che non era presente. Il termine dell’intervento è attualmente previsto nel mese di marzo per il terzo piano e nel mese di aprile per il quarto” conclude l’Asl 2.