Ottant’anni di Scoutismo a Varazze nel ricordo perenne dell’ingegner Carlo Nocelli, indimenticato suo fondatore

Varazze. Compiono ottant’anni gli Scout di Varazze. Questo gruppo che ha visto crescere generazioni impegnandosi nel tramandare un messaggio profondo e prezioso che continua a propagarsi.

E se oggi è la Giornata del Pensiero celebrata dalle Guide e dagli Scout di tutto il mondo in onore e ricordo della nascita del fondatore dello Scoutismo, Sir Robert Baden-Powell, e di sua moglie Lady Olave, è proprio questa data a fornire anche lo spunto per riflettere sul lungo percorso degli Scout varazzini che, per questo evento, hanno scelto infatti il tema “La nostra storia”.

Lo scoutismo di Varazze compie 80 anni e per questo, in ricordo del suo amato e indimenticato fondatore, l’ingegner Carlo Nocelli domani, domenica 23 febbraio, alla ore 11 in Sant’Ambrogio sarà celebrata una messa per ricordarlo.

Quindi il Gruppo Adulti Scout ricorda l’ importante evento raccomandando di partecipare con il “fazzolettone”