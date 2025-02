Ospedale San Paolo, l’elogio di una paziente dopo un ricovero: “Competenze, disponibilità ed empatia”

Riceviamo e pubblichiamo la lettera inviata alla nostra redazione da parte di una paziente che ha ricevuto cure presso l’ospedale San Paolo di Savona.

Desidero, in primo luogo, ringraziare il personale del reparto Osservazione Breve Intensiva per le cure ricevute e per la cortesia e pazienza nei miei confronti. Nel breve ricovero in reparto ho avuto modo di sperimentare e osservare le competenze, la disponibilità, la capacità di empatia coi pazienti di medici e infermiere/i.

Un lavoro di équipe svolto con grande professionalità in un reparto di transito dove, più che in altri, le competenze sono essenziali per decidere del destino dei ricoverati. Ho assistito alla fatica quotidiana del personale che riesce a svolgere al meglio e con gentilezza compiti impegnativi e difficili, un tipo di lavoro che meriterebbe oltre che salari migliori una maggior valorizzazione sul piano sociale.

Il funzionamento del reparto è un esempio di ottima sanità pubblica e suscita riflessioni sulla necessità da parte di tutti di impegnarsi perché ci siano risorse economiche adeguate a potenziare il servizio sanitario nazionale.

Augusta Molinari