Ospedale di Albenga, Ciangherotti (Fi): “Proposta per un questionario di valutazione trasparente e accessibile a tutti”

Albenga. “Per migliorare la qualità dei servizi sanitari e premiare il merito di quei reparti e servizi che ogni giorno si distinguono per impegno ed efficienza, l’ASL 2 Savonese deve compiere un passo avanti in direzione della trasparenza e dell’ascolto dei cittadini. Propongo l’introduzione di un questionario di valutazione inviato, via email, a ogni paziente che ha ricevuto una prestazione presso l’ASL 2″. Lo dichiara Eraldo Ciangherotti, coordinatore di Forza Italia Albenga.

Questo strumento, semplice e accessibile, consentirebbe a ogni paziente di esprimere il proprio giudizio sulla qualità del servizio ricevuto, indipendentemente dal grado di istruzione o dall’età. “Che sia un giovane laureato o una persona anziana con poca dimestichezza con la tecnologia, il questionario deve essere intuitivo e chiaro, affinché chiunque possa partecipare attivamente alla valutazione del servizio sanitario pubblico,” sottolinea Ciangherotti.

Il sistema di raccolta dei feedback deve prevedere una scala di valutazione basata su stelle da assegnare ai vari reparti e servizi. Questa classificazione permetterebbe di evidenziare non solo l’efficienza generale, ma anche di distinguere tra reparti che producono tanto pur essendo sottodimensionati e reparti con più risorse ma risultati meno brillanti. “Una giustizia meritocratica, basata sulla voce dei pazienti, è l’unico modo per riconoscere e valorizzare chi lavora con dedizione e per correggere eventuali criticità,” aggiunge Ciangherotti.

Questo tipo di questionario, inoltre, è già una pratica consolidata nelle realtà di sanità privata in gestione convenzionata presenti sul nostro territorio, dove rappresenta uno strumento efficace per monitorare la qualità del servizio e orientare i processi decisionali interni. “Se il privato-convenzionato riesce a trarre vantaggio da questo sistema, anche l’ASL deve saper cogliere questa opportunità per il bene dei cittadini,” sottolinea Ciangherotti.

I dati raccolti attraverso il questionario diventerebbero così uno strumento strategico per l’ASL 2 Savonese, utile a orientare decisioni di riorganizzazione interna e miglioramento continuo dei servizi. “Non è una caccia alle streghe, ma un invito a premiare il lavoro ben fatto e a individuare i margini di miglioramento laddove necessario,” conclude Ciangherotti.

Questa proposta viene inoltrata oggi stesso ai vertici ASL proprio nella giornata dedicata al malato, “un’occasione simbolica per ribadire con segni tangibili che il malato deve restare davvero al centro delle politiche sanitarie dell’ASL 2”.

“Sarebbe auspicabile che la proposta venisse attentamente valutata anche dalla Commissione Sanità della Regione Liguria, affinché il modello possa essere esteso e garantire una qualità omogenea dei servizi in tutta la regione”.

Eraldo Ciangherotti ribadisce che “questa proposta nasce dall’esigenza di costruire un sistema sanitario più equo e vicino alle esigenze dei cittadini, dove la qualità del servizio sia davvero al centro delle scelte amministrative”.