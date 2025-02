Ospedale Albenga, il sindaco Tomatis: “Casa di comunità può essere utile, ma Ppi deve aprire h24”

Albenga. Il sindaco di Albenga Riccardo Tomatis in merito alla Casa di Comunità spiega: “Ieri è stata inaugurata la Casa di Comunità all’interno dell’Ospedale Santa Maria di Misericordia. Senza dubbio ogni servizio aggiuntivo offerto ai pazienti è importante, ma ad Albenga sta generando qualche timore tra i cittadini. La preoccupazione principale è che questa scelta possa compromettere la possibilità di avere un PPI o un Pronto Soccorso attivo h24 o che il nostro ospedale non venga adeguatamente potenziato per la sua funzione principale, che è per l’appunto quella di ospedale”.

Aggiunge il primo cittadino ingauno: “Andiamo a precisare alcune cose che forse sono poco chiare. Innanzitutto, cos’è una Casa di Comunità? Una Casa di Comunità è un centro che offre servizi di assistenza sanitaria e socio-sanitaria non urgenti. All’interno delle Case di Comunità operano diversi professionisti come infermieri, medici, fisioterapisti, ostetriche, assistenti sociali, operatori sociosanitari, psicologi e molti altri. Come ho sottolineato ieri, è importante che la medicina territoriale rimanga sul territorio. Quindi la Casa di Comunità nell’Ospedale di Albenga non deve e non può sostituirsi ad altre realtà come, ad esempio, i centri salute o gli studi medici, ma può essere un importante punto di riferimento. È necessario fare rete e garantire ai pazienti i giusti percorsi da seguire, in base alle proprie patologie, per ricevere le cure e l’assistenza più idonee”.

“Le Case di Comunità sono particolarmente importanti per persone con patologie croniche che necessitano di un’assistenza continua e integrata. Su un territorio come il nostro, dove la popolazione anziana è numerosa, la Casa di Comunità può essere molto utile. Mi auguro che la Casa di Comunità possa integrarsi con le attività dell’Ospedale e con il PPI che, ribadiamo, è importante venga aperto h24, così come era stato promesso dal Presidente Bucci. L’ospedale di Albenga oggi sta funzionando molto bene con grande soddisfazione degli operatori e dei pazienti proprio per questo non si devono fare passi indietro, ma continuare a guardare avanti. Oggi abbiamo le prove di come il Santa Maria di Misericordia possa funzionare e, potenziandolo, può dare sempre più risposte alle esigenze del territorio”, conclude.