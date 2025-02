Ordigni bellici a Carcare, iniziata la bonifica con il trasporto delle granate in cava

Carcare. Dopo il ritrovamento di 29 ordigni bellici in un terreno di via Lichene interessato dall’edificazione di una villetta, questa mattina, 24 febbraio, sono iniziate le procedure di “bonifica” con il trasporto delle granate nella cava di Camponuovo, a Cairo, dove verranno fatte brillare.

Fino a giovedì 27 gli artificieri del 32° Genio Guastatori di Fossano saranno al lavoro in via Lichene per asportare le bombe rimaste sepolte per più di ottant’anni in un punto che, durante la Seconda Guerra mondiale, fu occupato da un quartier generale dei tedeschi. I pezzi di artiglieria ritrovati, che in totale raggiungono il peso di sette chilogrammi di tritolo, fanno quindi parte dell’arsenale a disposizione che non fu utilizzato.

Per le operazioni di rimozione delle granate (nove da 105 millimetri e venti da 75) non è stato necessario far evacuare i residenti dalle abitazioni dell’area interessata, e grazie all’aiuto delle forze dell’ordine si garantisce un cordolo di sicurezza al mezzo in transito verso la cava di Cairo.