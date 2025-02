Ora l’inverno fa sul serio: previsto un weekend nevoso nell’entroterra savonese

Valbormida. “Febbraio, febbraietto, corto e maledetto”: recita così un antico proverbio riferendosi al clima rigido e all’inverno che fa sentire la sua natura nel mese più breve dell’anno, l’ultimo della stagione più fredda. Secondo le previsioni meteo arriva la dimostrazione: dopo le sferzate di tramontana che stanno regalando sole e cieli tersi, ma anche temperature rigide nell’entroterra, da domani lo scenario cambia e sono attese nevicate per tutto il weekend.

Secondo il Centro meteo regionale della Liguria, da venerdì 7 febbraio deciso peggioramento, con rovesci sparsi già dal mattino a levante in rapida espansione al resto della regione nel corso della giornata. Neve sulle Alpi Liguri e nei versanti padani centro-occidentali (4-500 metri), a quote maggiori sui versanti marittimi (800-1000 metri) e spostandosi verso levante (1000 metri).

Perturbazione che insisterà fino alla giornata di domenica, mentre da lunedì si prevede un miglioramento. Insomma un fine settimana dal sapore invernale. Nulla di strano, se non che a parte una spolverata sulle cime più alte finora è stata una stagione poco “imbiancata“.

Anche Meteovalbormida conferma questi modelli “venerdì gelate mattutine, venti freddi da est poi nubi in aumento con temperature tra -1 e+8, in nottata precipitazioni in arrivo, deboli, nevose. Sabato: giornata fredda, con precipitazioni moderate, temperature stabili su+1/+2, mentre domenica in lieve rialzo, ma ancora tempo perturbato.