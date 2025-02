Nuovo piano industriale Tpl, Russo e Olivieri convocano un incontro con i sindacati: “Per approfondire gli indirizzi strategici”

Savona. Il sindaco di Savona Marco Russo e il presidente della Provincia Pierangelo Olivieri convocano i sindacati. L’oggetto del confronto sarà il nuovo piano industriale di Tpl Linea, presentato alle organizzazioni sindacali la scorsa settimana e già approvato dall’assemblea dei soci.

“Comune di Savona e Provincia di Savona – precisano nella lettera di convocazione – avevano assunto l’impegno di convocare una riunione per approfondire gli indirizzi strategici del Piano una volta che questo fosse stato presentato alle OOSS dall’azienda”.

L’incontro sarà martedì 18 febbraio alle ore 17:30 presso la Sala Consiglio (lato pubblico) del Palazzo comunale.

Tra le principali criticità evidenziate dai sindacati: straordinario recuperato come riposo (e non più pagato), modifica dell’orario del turno per gli autisti (le 6 ore e mezza di turno verrebbero distruibuite su più ore rispetto alle 7,5 attuali), meno personale in officina (passerebbero dai 37 di oggi a 23) e stop ai bus a Savona dopo le 21 (solo a chiamata e servizio subappaltato).

“Ci aspettiamo impegni sulla tutela della qualità del lavoro, con questo piano industriale se non governato in un ottica di condivisione rischiamo un crollo della qualità dei posti di lavoro di tpl con conseguente ripercussione sul servizio”, commenta Simone Turcotto della Fit Cgil Savona.