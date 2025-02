Nuovo piano industriale Tpl: il 4 marzo audizione del sindaco, dei vertici dell’azienda e delle Rsu in commissione consiliare

Savona. E’ convocata per il 4 marzo alle 15 la commissione consiliare sul piano industriale di Tpl Linea richiesta sia dalla maggiornanza che dell’opposizione.

In commissione interverranno il sindaco, gli assessori competenti, il presidente del CdA, il direttore generale di Tpl Linea e le Rsu aziendali per approfondire il piano industriale dell’azienda, le prospettive di sviluppo aziendale, iniziative e interventi previsti per potenziare il servizio sul territorio comunale.

I sindacati dopo aver incontrato i vertici dell’azienda, hanno avuto un confronto anche con il sindaco di Savona Marco Russo e il presidente della Provincia Pierangelo Olivieri.

Tra le principali criticità evidenziate dai sindacati: straordinario recuperato come riposo (e non più pagato), modifica dell’orario del turno per gli autisti (le 6 ore e mezza di turno verrebbero distruibuite su più ore rispetto alle 7,5 attuali), meno personale in officina (passerebbero dai 37 di oggi a 23) e stop ai bus a Savona dopo le 21 (solo a chiamata e servizio subappaltato).