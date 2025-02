Nuova vittoria di Lorenzo Berlusconi, protagonista sul ring per “History of fight”

Liguria. Era già campione regionale e sabato sera, sul ring montato al centro del palasport di Genova, si è confermato un grande talento della boxe. Lorenzo Berlusconi, figlio di Piersilvio e Silvia Toffanin, e nipote del “Cavaliere”, ha aperto, combattendo contro Mattia De Icco, la kermesse di pugilato e savate “History of fight”.

Berlusconi Jr. ha 14 anni e si allena nella palestra di Rapallo, vicino a casa, a Portofino. De Icco, del Vertical Borghetto, è un’altra promessa e la sfida è stata appassionante, ma Lorenzo ha vinto ai punti, sesta vittoria in sei incontri ufficiali disputati, nella categoria pesi leggeri.

Sugli spalti e negli spogliatoi era presente Piersilvio Berlusconi, che non si perde una gara del figlio: “La sua è una passione incontenibile, e io sono un papà tifoso ma l’importante è che viva tutto con leggerezza”.

All’evento anche le istituzioni, l’assessore allo Sport della Regione Liguria Simona Ferro: “Anche questo evento si inserisce tra i moltissimi che andranno a comporre l’anno di Liguria 2025 Regione Europea dello Sport – ha detto – Un’iniziativa molto importante per supportare i giovani atleti degli sport da combattimento e anche uno spettacolo senza precedenti con musica dal vivo e giochi di luci per vivere l’emozione del momento e testimoniare il ruolo chiave dello sport per aiutare i giovani a trasformare le loro vite, capendo al meglio l’importanza della discipline, dell’impegno e anche della collaborazione”.

Presente anche il vicesindaco reggente di Genova e candidato del centrodestra alle comunali Pietro Piciocchi.

(foto: HOF – History of Fight)