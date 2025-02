Liguria. Una nuova perturbazione di matrice Atlantica, in rapido avvicinamento al Nord-Ovest Italiano, determinerà l’ennesimo peggioramento delle condizioni meteo sulla nostra regione, con rovesci intensi e quantitativi precipitativi localmente elevati tra la serata di Martedì e la mattinata di mercoledì. Ecco le previsioni meteo del Centro Limet per oggi e i prossimi giorni.

Avvisi: quantitativi precipitativi localmente elevati entro la mezzanotte nelle aree interne del Centro-Levante. Locali fenomeni di dissesto, nella seconda parte di giornata, nelle aree interessate dai fenomeni più intensi.

Cielo e Fenomeni: nottata e prima parte della mattinata con precipitazioni a carattere di rovescio su Imperiese, Savonese e sul Genovesato Occidentale. Nel corso della mattinata e durante le ore centrali, fenomeni in estensione al centro della regione con piogge deboli-moderate intermittenti. A partire dalla serata risulta possibile lo sviluppo di nuclei localmente intensi (anche a sfondo temporalesco) sul settore Centro-Orientale, in progressivo spostamento all’immediato entroterra. Interessamento delle aree interne del Centro-Levante e dello Spezzino in tarda serata e nottata con fenomeni intensi accompagnati da qualche colpo di tuono. Miglioramento delle condizioni meteo sull’ estremo Ponente.

Venti: deboli o moderati da Sud-Est in mattinata , in rotazione pomeridiana a Sud/Sud-Ovest sul Centro-Levante con locali rinforzi al largo. Raffiche dai quadranti settentrionali a partire dalla tarda serata sugli sbocchi vallivi del Savonese.

Mari: generalmente mossi o molto mossi con onda di Libeccio e periodo tra i 4 e i 5 sec. sui settori Orientali.

Temperature: stazionarie sia nei valori minimi che in quelli massimi su tutta la regione. Valori ampiamente superiori alla media del periodo. Costa: Min: +9°C/+13°C – Max: +13°C/+16°C; interno: Min: +3°C/+8°C – Max: +7°C/+12°C.

MERCOLEDì 26 FEBBRAIO: nottata che trascorrerà con cieli parzialmente nuvolosi sul Ponente della regione e con precipitazioni sparse a carattere di rovescio sul Centro-Levante. Precipitazioni più intense andranno ad interessare lo Spezzino entro l’alba, accompagnate da qualche possibile colpo di tuono. Miglioramento delle condizioni meteo durante il pomeriggio progressivamente da Ponente a Levante. Deboli nevicate sono previste: in nottata oltre i 1000-1200 mt. su Alpi Liguri e Marittime, fino alle ore pomeridiane sulle vette Avetane oltre i 1200 mt. ( localmente più in basso con precipitazioni moderate). [Evoluzione incerta – SEGUIRE I PROSSIMI AGGIORNAMENTI]

Venti: deboli o moderati dai quadranti settentrionali su tutta la regione, con locali rinforzi sugli sbocchi vallivi del Savonese e al largo. Mari: da mossi a molto mossi sotto costa, localmente stirati sul Savonese. Molto mossi o agitati al largo e sullo Spezzino. Temperature: in diminuzione sia nei valori massimi che in quelli minimi, specialmente in quota.

GIOVEDì 27 FEBBRAIO: giornata nel complesso soleggiata con locali banchi di nebbia nelle prime ore del mattino sui versanti padani. Ventilazione sostenuta dai quadranti settentrionali. Mari generalmente stirati sotto costa e mossi al largo. Temperature minime in ulteriore diminuzione, massime in lieve e locale aumento in costa. [Evoluzione incerta – SEGUIRE I PROSSIMI AGGIORNAMENTI]