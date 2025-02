Nucleare, Cavo (Noi Moderati): “Scelta strategica, guardiamo al futuro con coraggio”

Liguria. “La sfida sull’energia per i prossimi decenni non può prescindere dal nucleare sostenibile, che è un’energia pulita, sicura, continuativa, in grado di garantire competitività al nostro sistema produttivo e di ridurre la dipendenza da fonti fossili e da Paesi terzi. La delega approvata dal Consiglio dei ministri conferma la visione strategica del governo, con la scelta di puntare sul nucleare di terza e di quarta generazione”.

Lo afferma Ilaria Cavo, deputata di Noi Moderati, vicepresidente della Commissione Attività produttive della Camera e relatrice della proposta di legge di Noi Moderati sul nucleare in attesa del l’abbinamento con la legge delega del governo.

“Noi Moderati – aggiunge – ne abbiamo fatto da sempre una nostra battaglia, nella convinzione che la domanda crescente di energia e la necessità di accelerare sulla strada della decarbonizzazione impongono scelte razionali e con una visione di lungo periodo. Ora siamo a un punto di svolta. Guardiamo al futuro con coraggio, sapendo che l’Italia ha le competenze tecnico-scientifiche e le capacità industriali necessarie per giocare un ruolo importante in questa partita. Indietro – conclude Cavo – non si torna”.