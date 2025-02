NovaRomentin indigesta alla Cairese, Nappi: “Ho sbagliato formazione. Castiglia in panchina? Guardo allenamenti, non il curriculum”

Troppo forte la NovaRomentin per la Cairese anche se è finita 1 a 0. Nonostante i gialloblù siano in un buon momento, la formazione dell’ex calciatore del Novara Gonzalez ha dominato al Brin per tutta la gara andando più volte vicina al raddoppio. La Cairese ha lottato ma non è riuscita praticamente mai a creare nitide occasioni da goal. Tra le cose che spiccano lato gialloblù, la scelta di Nappi di escludere ancora una volta dai titolari Luca Castiglia e, sempre in tema di centrocampo, di cambiare tre elementi su tre nell’intervallo: fuori i titolari odierni Turone, Garcia e Federico e dentro gli esperti Castiglia, Lazzaretti e Ngamba. Nota lieta la super prestazione del portiere Cangane.

Così mister Marco Nappi: “Loro sono la squadra più forte del campionato per gioco, intensità e prestanza fisica. Abbiamo regalato loro il primo tempo. Abbiamo concesso sette calci d’angolo di fila. Ho sbagliato io la formazione. Mi prendo le mie responsabilità. Faccio la formazione in base a cosa vedo in settimana ma in partita si possono trovare situazioni diverse. Ho grande stima dei ragazzi che ho cambiato alla fine del primo tempo perché mi serviva più prestanza fisica. Nella ripresa l’abbiamo tenuta viva anche grazie alla partita strepitosa del nostro portiere Cangane. Abbiamo anche creato qualcosa seppur nulla di eclatante”.

“Volevo fare una partita offensiva ma ci sono gli avversari. Avevo messo ragazzi giovani con grande corsa e qualità di tecniche. Garcia e Federico hanno qualità tecniche incredibili. Turone si sta allenando a mille, ma oggi era in difficoltà. Ho inserito più forza fisica con Ngamba e Lazzaretti”.

Castiglia, la “stella” della squadra, nelle ultime gare è spesso partito dalla panchina: “L’esperienza è importante ma in Serie D è importante correre. Lui non è un giocatore di corsa. I ragazzi devono pensare che la corsa è la cosa principale nel calcio. Permette di sopperire alle carenze tecniche. In allenamento non mi stava dando quello che mi stavano dando gli altri. Non guardo il curriculum”.

“Goal sullo schema? – conclude – Noi marchiamo a zona col castello. Semplicemente è stato commesso un errore da chi doveva occupare quella zona. In generale mi prendo le mie responsabilità ma diamo merito alla NovaRomentin, che è una grande squadra”.