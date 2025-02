“Non costringermi a sparare”: le minacce, la colluttazione e la fuga. Il racconto della tentata rapina di Borghetto

Borghetto Santo Spirito. “Sono stati momenti concitati, in cui l’istinto ha preso il sopravvento”. Inizia così il racconto di Claudio, 55 anni, titolare della “Rivendita tabacchi n.2” di corso Europa, a Borghetto.

La tabaccheria è stata presa di mira nella serata di ieri (26 febbraio), da un rapinatore che, armato di pistola (non ancora chiaro se fosse un’arma vera o un giocattolo), si è introdotto nell’attività pochi minuti dopo le 19.

“È entrato con un giubbotto, il cappuccio e una sorta di fascia per tentare di nascondere il volto. Ho subito capito cosa stava succedendo”, ha raccontato il 55enne ai microfoni di IVG.it.

Ma, nonostante la presenza dell’arma, non si è lasciato intimorire: “Ho iniziato a gridargli di non fare stupidaggini e, appena ha cercato di aggirare il bancone, gli sono saltato addosso”.

Ne è nata una colluttazione, al termine della quale il rapinatore ha subito cercato di allontanarsi: “Ma ho provato ad impedirglielo, – ha spiegato ancora Claudio. – Sono riuscito ad afferrarlo e, a quel punto, siamo caduti entrambi, ma lui è stato più veloce a rialzarsi”.

È in quel momento che il rapinatore, rialzatosi, gli ha puntato la pistola contro gridando: “Non costringermi a sparare”. Ma anche in questo Claudio non ha mollato il colpo, rialzandosi a sua volta e cercando di acciuffarlo.

“Non ci sono riuscito, ha spalancato la porta ed è scappato. Per riuscire nel suo tentativo di fuga ha scavalcato una cancellata ma ha perso il giubbotto, con l’arma in tasca, che è rimasto impigliato”, ha aggiunto ancora il 55enne.

Purtroppo, questo non è bastato a fermare il malvivente, che si è diretto subito al vicino supermercato Pam, riuscendo questa volta nel suo intento: ha rubato il fondo cassa ed è scappato.

“Nel mio caso, ho agito d’istinto ed è andata bene nonostante i rischi. Mi dispiace molto, invece, per il Pam. Spero che le Forze dell’Ordine, anche grazie alle imagini delle telecamere, riescano presto a risalire all’identità del rapinatore e a fermarlo”, ha concluso il titolare della tabaccheria.