Savona. Nella notte, scritte contro i medici e i vaccini sono apparse sui muri dell’Asl2 in via Collodi, a Savona, sia all’ingresso principale che nella zona di via Giusti. Colpite anche alcune auto aziendali, imbrattate con frasi come “fuck AG2024” (Agenda 2030, ndr) e un simbolo raffigurante una doppia W dentro un cerchio. Tra le scritte comparse sui muri anche messaggi come “Tamponi = truffa” e “Medici omertosi su danni da vaccini, sono assassini“.

Episodi simili si erano già verificati anche a Loano, dove nel 2021 erano state trovate alcune scritte contro il governo e i vaccini. I vandali avevano agito in piazza Cadorna e vicino all’ex convento di Sant’Agostino, lasciando frasi come “I vax uccidono” e “Governo nazista”, sempre accompagnate dal simbolo della doppia W.

Il 13 febbraio dello scorso anno, invece, nel mirino dei no vax era finita la sede di Edinet, società editrice di IVG e Genova24. In quel caso i vandali avevano imbrattato i muri e la porta d’ingresso dell’ufficio con la scritta “Giornalisti kapò nazisti“.