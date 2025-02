No vax a Savona, Marabello (Indipendenza): “Atto sbagliato, ma serve comprenderne le ragioni”

Savona. Fabrizio Marabello, coordinatore di Savona e provincia e membro della direzione nazionale del movimento politico “Indipendenza”, interviene sul recente episodio di vandalismo ai danni dell’Asl 2 Savonese.

“Pur non giustificando l’atto in sé, sarebbe il caso di riflettere e provare a comprendere che gli autori del fatto, comunque deprecabile, vengano sempre e in ogni caso marchiati come “NoVax”. Potrebbero essere persone disperate che hanno subìto serie conseguenze personali o in famiglia a seguito dell’inoculazione obbligata e anticostituzionale del cosiddetto “vaccino” anti-Covid”.

“Persone, queste, che in principio convinte della sua efficacia e sicurezza, si sono pentite in quanto gravemente danneggiate nella salute e non solo” afferma Marabello.

“È troppo comodo etichettare sempre chi non si è piegato al ricatto di Stato durante i governi Conte e Draghi e al terrorismo mediatico e psicologico perpetrato nel triste periodo”.

“È il caso di ricordare che la Commissione Medica Ospedaliera di Messina (organo di medicina militare) ha riconosciuto il nesso di casualità tra un “vaccino” anti-Covid (Astrazeneca) e la morte di un paziente. Il verbale della CMO è stato trasmesso al Ministero della salute a Roma che ha riconosciuto il nesso di causalità tra la somministrazione del “vaccino” Astrazeneca e il decesso, disponendo la liquidazione di un assegno una tantum alla vedova”.

“Non è più una teoria di “NoVax”, ma un’evidenza scientifica che giorno dopo giorno dimostra costantemente la necessità di un’indagine accurata su quanto avvenuto durante la cosiddetta pandemia”.

“Ci auguriamo che la costituita Commissione parlamentare di inchiesta sia libera dagli interessi di Big Pharma, dica quanto realmente accaduto, sveli i rischi di interventi terapeutici fatti in emergenza determinati anche da interessi economici inconfessabili. Ora più che mai è necessario che il popolo italiano conosca la verità” conclude il coordinatore di “Indipendenza”.