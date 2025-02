No al termovalorizzatore in Val Bormida, Casella (AVS): “Pronti a sostenere un referendum”

Val Bormida. Sarà discussa domani in Consiglio regionale l’interrogazione di Jan Casella, consigliere regionale di AVS, sul progetto per la realizzazione di un termovalorizzatore.

“L’amministrazione regionale vuole realizzare un impianto per bruciare i rifiuti. Tra i cinque siti ipotizzati dalla Regione, tre sono in provincia di Savona: Vado Ligure, Cairo Montenotte e Cengio. Siamo contrari a questo tipo di opere, perché il futuro è l’aumento della raccolta differenziata e perché le riteniamo pericolose. Nello specifico, siamo molto preoccupati perché questi tre comuni savonesi hanno già pagato un prezzo altissimo in materia di ambiente e salute” dichiara Jan Casella.

“Nel suo programma, il presidente Bucci aveva annunciato di voler riconvertire tutte le aree industriali dismesse della Val Bormida. Questo progetto ambizioso è necessario e deve essere realizzato con aziende a zero impatto ambientale: non attraverso la costruzione di un impianto per incenerire la spazzatura” sottolinea il consigliere regionale di AVS.

“È sbagliato e pericoloso delegare ai privati la scelta di come e dove realizzare il termovalorizzatore. I privati hanno come obiettivo il profitto, mentre la gestione dei rifiuti deve seguire logiche di interesse pubblico, tra cui la tutela dell’ambiente e della salute. Per questi motivi, condividiamo i timori di cittadini e amministratori locali, preoccupati per un progetto calato dall’alto”.

“Evidentemente l’esempio del rigassificatore non è bastato. Se la giunta regionale dovesse andare avanti su questa strada, siamo pronti a sostenere un referendum per chiedere il parere delle popolazioni interessate dall’opera” conclude Casella.