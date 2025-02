Ninart Academy esordisce in Federazione Ginnastica Italia: subito in oro Ferrigno e Garrone

Inizia nel migliore dei modi l’avventura della società di ginnastica albenganese Ninart Academy nella Federazione Ginnastica Italia. All’esordio, subito due ori per per Viola Ferrigno e Carlotta Garrone, capitanate da Anna Busè, Nadia Ferrando e Sara Lettieri.

Ecco il comunicato del team:

“Il grande esordio di Ninart Academy in Federazione Ginnastica Italia.

Viola Ferrigno e Carlotta Garrone si tingono d’oro alla prima prova del campionato italiano F.G.I totalizzando 50.650 punti, capitanate da Anna Busè, Nadia Ferrando e Sara Lettieri.

Il giorno 15 febbraio 2025 a Torino si è svolta la prima prova del campionato italiano circuito open. NinArt Academy, supportata dai colleghi oleggesi, diretti dal tecnico e giudice Marinella Taseva, si presentano per la prima volta nelle vesti della società albenganese Ninart Academy con la coppia femminile Garrone-Ferrigno nella categoria L5 Open staccandosi dalle avversarie seconde qualificate di ben 4.350 punti.

Un esordio d’oro per la società albenganese che punta alla crescita sportiva dei ragazzi con l’obbiettivo di raggiungere l’eccellenza sportiva, sia dal punto di vista tecnico che artistico.

Sponsorizzate dal brand Just Protein, essenziale partner di questa realtà sportiva, si dicono felici del raggiungimento di questo prestigioso obbiettivo e ringraziano di cuore tutte le persone che hanno reso possibile la realizzazione di questo meraviglioso progetto in particolare LF Fabbro per il sostegno”.