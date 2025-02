Neve e maltempo: autobus fuoristrada a Urbe, albero sulla provinciale per Arnasco

Entroterra. In questa giornata di maltempo con l’allerta meteo per nevicate, piogge e vento forte, non sono mancati gli interventi da parte delle squadre dei vigili del fuoco, seppur non sia stata segnalata alcune situazione particolarmente critica sul territorio savonese e nelle zone interne.

La circolazione autostradale e viaria, nel complesso, è regolare. Tuttavia, i vigili del fuoco sono stati in azione per un autobus di linea della Amt di Genova che è finito fuori strada ad Urbe, in località Martina, senza conseguenze per il conducente (il bus non trasportava passeggeri).

Secondo quanto appreso sull’accaduto, è stato predisposto l’intervento con l’autogru per recuperare e mettere in sicurezza il mezzo pubblico.

Nel corso della mattinata e del primo pomeriggio, altri interventi per camion e auto rimaste in panne per la neve, presenti in Val Bormida e nelle località della Valle dell’Erro.

Infine, per le raffiche di vento un albero è caduto lungo la strada provinciale 19, che collega Albenga con Arnasco, nell’entroterra ingauno. I pompieri hanno operato rapidamente per la rimozione del tronco e dei rami: la viabilità non ha subito particolari disagi.