Liguria. La neve è arrivata nell’entroterra ligure e continuerà a cadere nelle prossime ore in particolare sul centro-ponente: alle 11 sono stati misurati 25 centimetri a Urbe e sul Monte Settepani, entrambe in provincia di Savona, e 7 centimetri a Campo Ligure (Genova). Per questo motivo il Centro Meteo Arpal ha aggiornato l’allerta neve per la giornata di sabato 8 febbraio.

L’allerta sarà arancione fino alle 20 sulle zone D ed E, poi gialla fino a mezzanotte; sarà gialla sui comuni interni di A e B fino alle 21.

La zona A comprende la costa da Ventimiglia fino a Noli, l’intera provincia di Imperia, la valle del Centa; la zona B comprende la costa da Spotorno a Camogli comprese, Val Polcevera e Alta Val Bisagno; la zona C comprende la costa da Portofino fino al confine con la Toscana, tutta la provincia della Spezia, Val Fontanabuona e Valle Sturla; la zona D corrisponde a Valle Stura ed entroterra savonese fino alla Val Bormida; la zona E Valle Scrivia, Val d’Aveto e Val Trebbia.

A essere interessati dalle nevicate ancora soprattutto il tratto ligure della A26 Prà-Gravellona, ma anche della A7 Ge-Bolzaneto-Milano e della A6 Savona-Torino.

Attenzione a possibili isolati fenomeni di gelicidio in Val Trebbia e Valle Scrivia.

Nell’entroterra e in Valbormida arriva la neve

Difficile che i fiocchi riescano ad arrivare fino al mare: allo sbocco delle valli del centro ponente potrebbero essere trascinati dal vento, ma è confermato lo scenario di ieri sfavorevole alla neve in costa. Il radar visualizzato sulla app METEO3 permette di riconoscere la tipologia di precipitazione in corso, distinguendola fra pioggia e neve.

Confermate anche le cumulate di pioggia significative soprattutto a levante.

Di seguito l’avviso meteo.

Oggi, sabato 8 febbraio, cumulate significative su B. Nevicate moderate (accumuli fra 10-30 centimetri in 12 ore) a tutte le quote su D e parte orientale di E, sopra 800-1000 metri su A e sulla parte orientale di E. Nevicate deboli fino a 400-500 metri all’interno di B nella parte centro-occidentale e sopra i 1000 metri sulla parte B orientale. Spolverate nevose sopra i 1000-1200 metri su C. Non si escludono isolati fenomeni di gelicidio nell’interno del genovesato (Valle Scrivia, Val Trebbia). Venti forti da nord su A e B, orientali moderati con rinforzi su C. Disagio per freddo su B, D ed E.

Domenica 9 febbraio nelle prime ore della notte possibili spolverate nevose residue con quota neve in aumento fino a 1000-1200 metri in tarda mattina nell’interno del centro-ponente (interno A e interno B e D) dove segue una progressiva attenuazione delle precipitazioni. Quota neve in risalita a 1400-1600 metri sul levante. Precipitazioni diffuse sul levante daranno luogo a cumulate areali significative su C. In mattinata ancora venti settentrionali forti, solo localmente rafficati. Disagio per freddo su B, D ed E per le ore notturne.

Lunedì 10 febbraio nulla da segnalare.