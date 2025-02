“Myplant & Garden”: vetrina per il florovivaismo della Piana albenganese

Coldiretti Savona a Myplant & Garden, la più importante fiera del settore florovivaistico, che si è svolta dal 19 al 21 febbraio a Milano Rho. Durante l’evento, è stato presentato il primo Rapporto nazionale del Centro Studi Divulga/Ixe’, realizzato con Coldiretti e Myplant & Garden, un’analisi dettagliata di un comparto chiave del Made in Italy, con un focus su economia, ambiente e le principali sfide che le imprese devono affrontare, dai cambiamenti climatici all’aumento dei costi legato agli effetti della guerra in Ucraina, fino alla concorrenza sleale dei prodotti provenienti dall’estero.

L’appuntamento, che si è tenuto mercoledì 19 febbraio nella Sala conferenze del padiglione 20, Area M42 della Fiera di Milano Rho, ha visto la partecipazione di importanti rappresentanti istituzionali e del settore, tra cui Ettore Prandini, presidente di Coldiretti, l’on. Mirco Carloni, presidente della Commissione Agricoltura della Camera, Alessandro Beduschi, assessore all’Agricoltura, Sovranità alimentare e foreste della Regione Lombardia, Nada Forbici, coordinatore della Consulta florovivaistica Coldiretti e presidente di Assofloro, Riccardo Fargione, coordinatore del Centro Studi Divulga, Valeria Randazzo, exhibition manager Myplant & Garden, e Mario Faro, presidente della Consulta florovivaistica Coldiretti.

Coldiretti Savona ha portato un contributo significativo, mettendo in evidenza il ruolo centrale del florovivaismo locale, con particolare riferimento alla Piana di Albenga, una delle aree produttive più importanti a livello nazionale. “Siamo molto soddisfatti della nostra partecipazione a Myplant & Garden – dichiara Marcello Grenna, presidente di Coldiretti Savona –. Abbiamo avuto l’opportunità di far conoscere le nostre eccellenze, che vanno dalle piante ornamentali alle aromatiche, e di sottolineare il nostro impegno nella sostenibilità e nell’innovazione. La risposta del pubblico e degli operatori del settore è stata molto positiva.”

Sulla stessa linea Antonio Ciotta, direttore di Coldiretti Savona, ha aggiunto: “Uno dei momenti più significativi è stato la presentazione dei vasi biocompostabili con le margherite di Albenga, un progetto innovativo che rappresenta il perfetto connubio tra qualità produttiva e rispetto per l’ambiente. Questo prodotto ha riscosso grande interesse tra gli addetti ai lavori e dimostra come il nostro territorio sia all’avanguardia nel settore.”

Durante la tre giorni della fiera, lo stand Coldiretti e i greenwall dell’area espositiva hanno offerto una panoramica completa su giardinaggio, arboricoltura, vivaismo, floricoltura e garden, con workshop e focus speciali, tra cui uno dedicato ai crisantemi, un angolo per le piante verdi da interno e soluzioni ecosostenibili come i vasi compostabili. La bellezza e la salubrità delle produzioni italiane sono state protagoniste anche nel settore alimentare, con decorazioni floreali e fiori eduli utilizzati direttamente nelle ricette, a testimonianza della versatilità e del valore del florovivaismo italiano.

L’Associazione Florovivaisti Italiani ha invece presentato la seconda edizione dell’iniziativa “Giovani e Florovivaismo: le competenze e le professionalità per un ricambio generazionale e culturale”, rivolto agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado e mira a stimolare l’interesse dei giovani verso il mondo del florovivaismo.

Attraverso presentazioni e testimonianze dirette da parte di professionisti del settore, l’iniziativa ha offerto una panoramica sulle opportunità lavorative e le competenze richieste nel florovivaismo, con l’obiettivo di ispirare e formare i futuri “talenti verdi” del settore. Un aspetto chiave è l’opportunità per i giovani di ascoltare e interagire direttamente con imprenditori florovivaistici.

Durante l’evento è stata illustrata una panoramica sul mercato florovivaistico e sulle sue prospettive future: un incontro per far comprendere il settore dalla produzione florovivaistica agli aspetti più commerciali e legati alla filiera del settore.

Spazio, infine, alla sessione “Think Green Be Green – Looking for a talent”, pensata per stimolare la creatività e l’interesse dei giovani verso il settore, incoraggiandoli a diventare i futuri protagonisti di un florovivaismo sempre più sostenibile e innovativo.