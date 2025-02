Musei, aree archeologiche e fortezze liguri sempre più accessibili grazie ai lavori del PNRR: gli interventi a Forte San Giovanni e Villa Rosa

Liguria. Per i musei statali del Ministero della cultura – Direzione regionale musei nazionali Liguria nel 2024 sono iniziati diversi cantieri dedicati all’efficientamento energetico, all’accessibilità fisica e cognitiva grazie ai fondi straordinari del PNRR.

Il 2025 vedrà l’apertura di nuovi percorsi museali, l’implemento della digitalizzazione e di valorizzazione delle collezioni oltre al miglioramento energetico degli edifici grazie al lavoro del personale tecnico-scientifico del Ministero della cultura.

A Forte San Giovanni a Finale Ligure, nel 2024 sono stati avviati tre cantieri. Con fondi del Ministero della Cultura verrà recuperato il fossato del Forte, attualmente non accessibile al pubblico, con un percorso di visita dedicato alla flora mediterranea. Due altri cantieri usufruiscono dei finanziamenti PNRR per l’efficientamento energetico e l’accessibilità dei luoghi della cultura: sono stati sostituiti i corpi illuminanti esistenti con nuovi più performanti, efficienti e controllabili da remoto ed è stato installato un punto di ricarica per le bici elettriche.

Sono inoltre in corso i lavori che consentiranno di creare un nuovo spazio di accoglienza e biglietteria e di allestire la prima parte del nuovo percorso museale del forte. Le nuove sale accoglieranno il pubblico con un racconto della fortezza, utilizzata come carcere per molti anni, oltre a ospitare un ambiente suggestivo dedicato ai più piccoli, per i quali sono stati pensati anche servizi igienici dedicati. In primavera è prevista la pubblicazione della Guida del Forte, pubblicata da Sagep Editori in italiano e in inglese. Il calendario estivo 2025 proporrà diversi eventi, anche sulla base delle proposte che verranno presentate e valutate dal Comitato scientifico.

A Villa Rosa ad Altare, sede del Museo dell’Arte Vetraria altarese, nel 2024 sono stati completati i lavori di ristrutturazione dei locali del seminterrato della villa. Grazie a questi interventi, finanziati con fondi del Ministero della cultura, gli ambienti rinnovati saranno destinati a spazi per la didattica oltre che a deposito. Continua la sinergia tra Direzione regionale Musei Nazionali, Comune di Altare e ISVAV per la valorizzazione della villa e del museo oltre all’importante collaborazione con la Fondazione De Mari per la Rete dei Musei di Savona.

Tutte le misure del PNRR del Ministero della cultura fanno parte della Missione 1: Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo.