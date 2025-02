Multedo battuto dal Savona, Bazzigalupi: “Quindici auto polizia, video per preparare la gara… Basta scimmiottare i pro”

Il Multedo esce sconfitto 2 a 1 nel big match di giornata contro il Savona. Mister Alexandro Bazzigalupi non perde la sua ormai iconica verve nel post partita anche con un look decisamente più sobrio rispetto allo scorso anno e con le stampelle da gestire post operazione all’anca. Fiducia per il prosieguo della sua squadra in campionato e un appello a un mondo dilettante che sembra forse prendersi troppo sul serio.

“Abbiamo fatto una prova convincente – esordisce -. Siamo a 7 punti ma ci proveremo fino alla fine. Non voglio nemmeno parlare di un approccio sbagliato. Fossati ha fatto un gran goal. Abbiamo poi iniziato a giocare e a creare i presupposti per andare in parità”.

“Oggi ha vinto lo sport. C’erano due tifoserie incredibili. Due squadre incredibili. Non è piaciuto vedere oltre quindici auto delle forze dell’ordine. Sono venute per qualcosa che dev’essere una gioia. Non è bello vedere questo assetto da guerra quando non c’è stato nemmeno un vaffanculo. I nostri tifosi hanno rispettato i trenta minuti di sciopero del tifo per i diffidati”.

“C’è una netta divisione in questo campionato. Abbiamo già incontrato Olimpic, Masone e Savona. Dovremo essere bravi a fare i punti con le altre squadre così potremo rosicchiare punti alle prime tre che dovranno affrontarsi tra di loro. Non penso che ci sarà una squadra che scappa. Le prime sei squadre sono forti, a queste aggiungo anche lo Speranza. Ovvero la formazione che gioca meglio con un allenatore molto scrupoloso. E’ comunque difficile vincere contro tutti. Gli scontri diretti fanno la differenza. Questi punti sembrano insormontabili ma il Savona deve ancora incrociarsi contro Masone e Olimpic”.

“Avevo preparato questa partita diversamente perché sapevo come giocavano. Poi questa mattina ho deciso che non avremmo dovuto giocare ‘contro’ e quindi abbiamo giocato alla nostra maniera. Ma poi, cosa bisogna preparare in Prima Categoria? Abbiamo giocato col nostro 4-2-3-1 col trequartista vero e abbiamo provato a vincerla. Peccato che Semino non abbia segnato nella sua grande occasione, ma ha fatto una partita strepitosa. Semino ha fatto una partita alla Pinamonti. Cerchiamo di ricordarci che siamo in Prima Categoria. Scimmiottiamo troppo i professionisti: quindici macchine della polizia, guardare i video, schemi. Godiamoci la categoria“.