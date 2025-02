“Mio padre è mancato. Grazie a medici e infermieri per rispetto e valori umani dimostrati”: lettera al Santa Corona

Pietra Ligure. Venerdì sera mio padre improvvisamente ha perso conoscenza e grazie ai preziosi militi della Croce Bianca di Noli è stato portato all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Qui mi è stato subito detto che purtoppo la situazione era molto grave e molto compromessa e da quel momento in poi io, che ho passato con lui la sua ultima notte sono stata a contatto con medici, infermieri e personale del pronto soccorso e della Medicina d’urgenza dotati di una professionalità esemplare e soprattutto di una umanità e di un rispetto per me e per il mio papà che se ne stava andando che resteranno sempre impressi nel mio cuore.

A fronte di un lavoro difficile e duro questi uomini e donne mi hanno dimostrato che l’umanità e il rispetto sono davvero grandi valori che anche in momenti tragici come la scomparsa di un genitore ti aiutano.

Un grande abbraccio e un sentito grazie, di cuore.

Marta Pisano