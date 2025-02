“M’illumino di meno” 2025, sindaco De Vincenzi e assessore Vianella: “Anche Pietra aderisce alle XXI edizione”

Pietra Ligure. “Anche quest’anno il Comune di Pietra Ligure aderisce convintamente a “M’illumino di Meno” 2025 spegnendo, questa sera (19 febbraio), il parco Giacomo Negro. Un gesto simbolico ma di sicuro impatto che ci unisce e ci coinvolge in questa festa dedicata a diffondere la cultura della sostenibilità ambientale e del risparmio energetico”.

Lo dichiarano il sindaco di Pietra Ligure Luigi De Vincenzi e l’assessore all’ambiente Cinzia Vaianella, che hanno proseguito: “Obiettivi che per noi sono priorità programmatiche che ci vedono impegnati ormai da quasi sei anni con la promozione di iniziative concrete che vanno dalla piantumazione di oltre 350 alberi, alla progressiva sostituzione di gran parte delle lampade fluorescenti dell’illuminazione pubblica con dispositivi a led ad alto efficientamento energetico, all’iniziativa ‘Missione spiagge pulite/Puliamo il mondo’ inaugurata nel 2019 e arrivata oggi alla sua sesta edizione, senza tralasciare le buone pratiche che portano al conferimento, ormai da ben undici anni consecutivi, della Bandiera Blu e il sostegno alle iniziative educative legate al conseguimento della Bandiera Verde da parte delle nostre scuole e i molti interventi di rigenerazione e riqualificazione energetica realizzati negli edifici pubblici”.

“Nel 2025, l’iniziativa, giunta alla sua ventunesima edizione e ideata nel 2005 da Rai Radio 2 con la trasmissione ‘Caterpillar’ in occasione dell’entrata in vigore del Protocollo di Kyoto, diventa extra large e dura da domenica 16, Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili, a venerdì 21 febbraio. ‘M’illumino di meno’ è una iniziativa squisitamente collettiva in cui ognuno, nel suo piccolo, è chiamato a fare la propria parte. Quest’anno l’attenzione è particolarmente rivolta all’enorme impatto ambientale della fast fashion e, come gesto simbolico, condividiamo e rilanciamo l’invito a riutilizzare e indossare in questa settimana un capo di abbigliamento che ha una storia famigliare e affettiva e a promuovere il riuso e il riciclo di abiti, oggetti e materie prime”, hanno concluso il sindaco e l’assessore.