Millesimo, Ricardo Villar sblocca il risultato e chiude i conti: “Mi sto togliendo belle soddisfazioni”

Carcare. Con una rete da metà campo ha sbloccato il risultato; nel finale di gara ha chiuso i conti realizzato il 4 a 1. C’è due volte la firma di Ricardo José Villar Rodríguez sul successo del Millesimo, ottenuto ai danni del Bragno, che già all’andata era stato sconfitto dai giallorossi.

“Bene prima di tutto per la vittoria, sappiamo che tutte le partite sono importanti – commenta l’attaccante al termine dell’incontro -. È stato un bel gol: ho fatto una finta e calciato, credo dietro la metà campo, il portiere era un po’ avanti. Veramente un bel gol, dopo quello che ho fatto direttamente su calcio d’angolo, quindi mi sto togliendo belle soddisfazioni”.

Nelle ultime otto giornate il Millesimo ha conquistato 22 punti, frutto di sette vittorie ed un pareggio. “Stiamo bene – ribadisce Villar -. Sappiamo che abbiamo perso qualche punto all’andata fuori casa ed anche una vittoria che c’è mancata in casa, però sappiamo che è il primo campionato in Promozione, quindi siamo sopra le aspettative. Cerchiamo di continuare così, vogliamo essere davanti a tutti e cerchiamo di giocare in questo modo le partite che ci mancano”.

L’attaccante argentino chiude con una dedica: “Alla mia famiglia che è in tribuna, fanno sacrifici insieme a me, ed ovviamente alla squadra, a tutto lo staff, a tutti quelli che lavorano per il Millesimo. Il Millesimo sta crescendo tantissimo, sia nel settore giovanile sia come società, soprattutto per l’umanità delle persone che lavorano qui”.