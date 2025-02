Liguria. Meteo autunnale in Liguria nei prossimi giorni per l’afflusso di correnti umide, di origine atlantica: queste le previsioni del tempo del centro meteo Limet per le prossime ore e i prossimi giorni a Genova e in Liguria.

Il meteo oggi domenica 23 febbraio a Genova e in Liguria

Giornata prevalentemente grigia e, localmente, piovosa sulla Liguria. Le precipitazioni di debole o, al più, moderata intensità e a carattere intermittente interesseranno principalmente il settore centrale della regione. Tuttavia, nella seconda parte di giornata sono attese condizioni di tempo asciutto con delle schiarite sull’imperiese.

Venti deboli o moderati, con locali rinforzi fino a tesi, da est/sud-est sul centro-levante, dai quadranti settentrionali a ponente. Mare generalmente mosso. Temperature minime stazionarie, massime in lieve aumento: saranno comprese sulla costa tra 9 e 16 gradi, nell’interno tra 2 e 12 gradi.

Le previsioni meteo per domani, lunedì 24 febbraio

Giornata caratterizzata da molte nubi e deboli piogge sul settore centro-orientale, tempo asciutto con qualche schiarita a ponente. Venti deboli o, al più, moderati, in prevalenza dai quadranti meridionali. Mare generalmente poco mosso. Temperature stazionarie o in lieve aumento.

Il meteo di martedì 25 febbraio in Liguria

Ulteriore peggioramento meteo in Liguria. Tra la notte e mattino molte nubi con qualche precipitazione sparsa. Nella seconda parte di giornata, il transito di una perturbazione determinerà piogge diffuse, anche a carattere di rovescio. Temperature minime stabili, massime in lieve calo.